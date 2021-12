Corona Spanien und Portugal Hochrisikogebiete Wer aus diesen Ländern einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens nach fünf Tagen freitesten.

Merken

Mail an die Redaktion Reisen von und nach Spanien und Portugal werden kurz vor den Feiertagen schwieriger. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Berlin.Die Bundesregierung stuft die beliebten Urlaubsländer Spanien und Portugal wegen hoher Corona-Infektionszahlen von Samstag an als Hochrisikogebiete ein. Österreich wird dagegen von der entsprechenden Risikoliste genommen, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag bekanntgab. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. (dpa)