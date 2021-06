USA Spannendes Rennen im „Big Apple“ New York entscheidet bei den Vorwahlen der Demokraten, wer Bürgermeister Bill de Blasio beerben soll.

Von Thomas Spang

Merken

Mail an die Redaktion Der Ex-Polizist Eric Adams ist der Favorit unter den vier Bürgermeisterkandidaten der Demokraten im Rennen um das Bürgermeisteramt in New York City. Foto: J Lamparski/picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Wire

New York.Am „Big Apple“ könnte bald ein ehemaliger schwarzer Cop, die erste Frau oder der erste Nachkomme asiatischer Einwanderer in die „Gracie Mansion“ einziehen. So heißt die Residenz des Bürgermeisters, in der zurzeit noch Bill de Blasio lebt, der nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal kandidieren darf. Der einst als Vertreter der Partei-Linken angetretene de Blasio hätte wohl auch keine Chance mehr. Die New Yorker haben die Nase voll von dem launischen Bürgermeister, der in den dunklen Tagen der Covid-Krise aus Sicht vieler versagt hat.

#### #### ## ######### ###### ############ ### ################# ######## ### #################### ### ########, #### #####, ### ########## ### #####. ### ###### ########## ####### ## ##### ###### ### ################, ### ## ### ########## ### ## ### ### ###### #-#### ########### #### ############# ########## #####.

########## ### ######

### ##### ############### ########, ### ##### ###### ##########. ### ######## ############ ### ### ####, #### ## ### ######### ###. #### ######### ## ####, ###### ######## ## ######, ## ### #### ### ##### ## #########. ## ### ######### ############### ######## ## ### ##### ### ## ## ### ############ ## ### #### ####### ############ ### ### ################ ######. #### ##### #####, ### ###### ################. ### ##### #### ## ### #####, ## ##### ######### ### ### ###### ###. ########### ### ### ############## ## ############ ### ######, ## ### ## ########## ######## ### ###### ############# #####.

### ######### ########################, ###########-########### ### ########### ############# ## ###### ## ### „#### ####“, ###### ####, ###### ### ##### ### ### ####### ##-####### ### ########## ########## ##### ####### ##. „#### ########, ### ### ###### ## ##########, #### ## ## ###### ###### #####.“ „###### ######“ ### #### ##########-####### ## ########, ## ### ##### ######-##### ## ##### ########## ##########. ########## ########## ############ ###### ### ### ########### ### ########## ## ### ############# ### ####### ######### ### ### ######### ### ##### ## ### #######, #### ## #### ## #### ###### ########### ########.

### ##### #### #### ##########

#### #### ### ###### ###### ###### ## ##########, #### ## ####### #####-## ###### ### ###### ####### #### #### ########## ###. ### ###### ### ########## ############ ########### ##### ### ###### #### ### ####### ### ### #############-#####.

## ### ##### ### ### ###### #### ## ######## ### ####### ###### ###, ### ### ##### #### ### ################ ## ### ##### ######## ######. ### ######## #### ##### ## ###### ## ### ######### ### ##### ### ###### #### ##### ##### ### ############ ########. „## ### ####, #### ### #### #### ### ###### ####### ### ##### #### ####### ####,“ ##### ###.

### ### #### ### ######## ### ################ #### #####, ### ####### ### ####### ### ###### ## ### #### ########. ### ########### ### ### ######### ##### ###### ########### ### ### ######. ### ####### ## ################ #### ### ##### #### ########## ### ### ###### ########, ####### #### ##############. ## ### ######## ##### #### ##### ####### ### ### ####### ##### ###.