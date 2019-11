SPD-Basis will Walter-Borjans und Esken

Die niederbayerische SPD-Bezirksvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Rita Hagl-Kehl reagierte verhaltener. „Wir müssen als SPD mit dem Ergebnis umgehen, sagte sie. Sie hoffe auf gute Zusammenarbeit der SPD-Bundestagsabgeordneten mit der neuen SPD-Spitze. Ihr Appell an alle Genossen: „Dem Duo eine gute Chance lassen und es nicht so behandeln wie Vorgängerin Andrea Nahles.“

Hoffnungen

Sebastian Koch, SPD-Bürgermeister in Wenzenbach (Lkr. Regensburg) setzt hohe Erwartungen in das neue Duo. Es müsse selbstbewusst und noch energischer für die wichtigen roten Punkte im Koalitionsvertrag – etwa die Spekulantensteuer und die Grundsteuer C – eintreten. Koch appelliert angesichts des recht knappen Ausgangs des Mitgliedervotums auch an die Partei. Er hoffe, dass es „kein Hauen und Stechen zwischen den SPD-Kabinettsmitgliedern und der neuen progressiven Parteiführung geben wird“.