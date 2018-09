Extremismus SPD fordert Maaßens Rücktritt Der Verfassungsschutzchef gerät immer stärker unter Druck. Horst Seehofer setzt ihm nun ein Ultimatum.

Mail an die Redaktion Horst Seehofer (CSU), Bundesminister für Inneres, Heimat und Bau, sitzt neben Hans-Georg Maaßen (li.), Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Seehofer hat Maaßen nach dessen Äußerungen zu den Ereignissen in Chemnitz ein Ultimatum gestellt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin.Nach seinen umstrittenen Äußerungen zu den Geschehnissen in Chemnitz erwartet Bundesinnenminister Horst Seehofer bis heute Erklärungen von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. „Er hat bis morgen einen Bericht an das Bundesinnenministerium zu erstatten“, sagte der CSU-Chef am Sonntagabend im ARD- „Bericht aus Berlin“. „Ich erwarte eine Begründung, auf die er seine These stützt.“

Maaßen hatte mit Äußerungen in der „Bild“-Zeitung vom 7. September eine heftige Debatte ausgelöst, indem er unter anderem gesagt hatte, es lägen seinem Amt keine belastbaren Informationen darüber vor, dass Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Es lägen auch keine Belege dafür vor, dass ein im Internet kursierendes Video zu einer angeblichen Hetzjagd authentisch sei. Maaßen sprach von möglicherweise gezielten Falschinformationen.

Der Geheimdienstchef habe ihn selbst und das Ministerium über seine Zweifel vorab informiert, sagte Seehofer auf eine Frage, bei der es um die Videoaufnahme ging. „Und wenn solche Zweifel vorhanden sind, darf man diese Meinung als Minister nicht unterdrücken.“ Seehofer sprach Maaßen zwar das Vertrauen aus, machte aber auch deutlich: „Die Verantwortung für Formulierungen und seine Thesen hat er, bleibt natürlich bei ihm.“

„Herr Maaßen stellt die Glaubwürdigkeit von Politik, Medien und den vielen Augenzeugen infrage. Er schafft weitere Verunsicherung und zerstört damit Vertrauen in unseren Staat.“ Malu Dreyer, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz (SPD)



Zuvor hatten insbesondere SPD-Politiker Maaßen heftig attackiert. „Herr Maaßen stellt die Glaubwürdigkeit von Politik, Medien und den vielen Augenzeugen infrage. Er schafft weitere Verunsicherung und zerstört damit Vertrauen in unseren Staat“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und SPD-Vizevorsitzende Malu Dreyer der „Bild am Sonntag“. „Ich glaube daher nicht, dass er noch der richtige Mann an dieser Stelle ist.“ Andere SPD-Politiker verlangten ebenfalls Aufklärung.

Maaßen hatte mit seiner Skepis auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem Regierungssprecher Steffen Seibert widersprochen – beide hatten von „Hetzjagden“ in Chemnitz gesprochen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden machte hingegen deutlich, dass sie keine Hinweise auf eine Fälschung des Videos sehe. Zudem ermittelt sie eigenen Angaben zufolge wegen einer Vielzahl von Straftaten. In Chemnitz war vor zwei Wochen ein Mann erstochen worden, tatverdächtig sind drei Asylbewerber. (dpa)

