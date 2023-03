MGB exklusiv SPD-Fraktionsvize: Unionsgeführte Länder mit zu wenig Engagement in Flüchtlingspolitik von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese spricht im Bundestag im Juni 2022. Er hat den unionsgeführten Ländern anlässlich des Kommunalgipfels von CDU und CSU zur Migration vorgeworfen, im Vergleich zum Bund zu wenig engagiert zu sein. Foto: Carsten Koall/dpa

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese hat den unionsgeführten Ländern anlässlich des Kommunalgipfels von CDU und CSU zur Migration vorgeworfen, im Vergleich zum Bund zu wenig engagiert zu sein.

„Die Unterstützung der Kommunen funktioniert nur, wenn auch die unionsregierten Länder mit dem Bund hier gleichermaßen engagiert wären. Wenn ich dann in NRW vom Städtetag höre, dass große Teile der Gelder des Bundes vom Land nicht an die Kommunen weitergegeben werden, macht mich das schon fassungslos. Nur nach dem Bund zu rufen, sich dann aber als Land selbst zurückzulehnen, das geht nicht“, sagte Wiese den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.







Weiteres Bund-Länder-Treffen in Vorbereitung

Ihm sei es ein Rätsel, warum Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) zu dem Gipfel „erst jetzt“ eingeladen haben. „Wir sind im ständigen Austausch mit den Ländern und Kommunen über das, was sie brauchen, um Menschen in Not zu versorgen. Wir sind längst über das Reden hinaus. Wir wissen, wo der Schuh drückt, deswegen unterstützt der Bund die Kommunen mit der Bereitstellung von Liegenschaften und mit Milliardensummen für Unterbringung, Kinderbetreuung und Integrationsleistungen für Geflüchtete. Und wir bereiten ein weiteres Bund-Länder-Treffen mit Teilnahme des Kanzlers vor, um den Ländern noch besser zu helfen. Die Kommunen können sich auf den Bund verlassen“, sagte der SPD-Politiker.

Er hoffe, so Wiese, dass der Kommunalgipfel einem wirklichen Austausch diene und „nicht nur der Stimmungsmache seitens CDU/CSU. Nachdem Friedrich Merz den Begriff des Sozialtourismus in die Debatte eingeführt hat, ist ihm da einiges zuzutrauen, was den falschen Zungenschlag angeht.“