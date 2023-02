Mediengruppe Bayern exklusiv SPD-Fraktionsvize Wiese fordert mehr legale Wege für Zuwanderer aus Georgien von Thomas Vitzthum

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese fordert vermehrte Anstrengungen zur Reduzierung der Asylbewerberzahlen aus Georgien, indem man den Menschen legale Wege der Migration aufzeigt. Dazu sollte in dem Land ein Verbindungsbüro eingerichtet werden.

Wiese sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: „Seit 2014 ist Georgien eng mit der EU assoziiert und seit 2017 besteht wechselseitig auch Visafreiheit, also die Möglichkeit, für maximal 90 Tage frei in die Schengenzone einzureisen. Leider versuchen viele Menschen dennoch, über den Asylweg nach Deutschland zu kommen. Das ist der falsche Weg und daher sehr selten erfolgreich. Ich wäre sehr dafür, dass wir vor Ort eine Anlaufstelle schaffen, die sowohl Rückkehrern bei der Reintegration ins Land hilft als auch legale Möglichkeiten zur Integration in unseren Arbeitsmarkt ermöglicht.“







Bisher existiert ein solches Verbindungsbüro in Georgien noch nicht. Anders als in anderen Ländern. Als Vorbild nannte Wiese die entsprechende Einrichtung in der albanischen Hauptstadt Tirana. „Das BMZ fördert heute schon in zwölf Ländern solche Einrichtungen, so zum Beispiel in Albanien“, sagte Wiese. Das Deutsche Informationszentrum für Migration, Ausbildung und Karriere (DIMAK), Tirana berate Interessierte, die nach Deutschland wollten. „Es bietet gleichzeitig Rückkehrern Hilfestellung bei ihrer Reintegration in den albanischen Arbeitsmarkt, zum Beispiel berät es zu Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in Albanien und bietet Bewerbungstrainings an. Das ist eine Kooperation, von der beide Seiten profitieren. So etwas hat Modellcharakter. Es entlastet unsere Bürokratie, schafft Potenziale für Fachkräfteeinwanderung und bietet Einwanderern die Möglichkeit erfolgreich in Deutschland durchzustarten.“

Georgier stellten im Jahr 2022 laut BAMF mit 7963 Asylanträgen die fünft größte Gruppe an Asylbewerbern. Die Anerkennungsquote ist verschwindend gering.