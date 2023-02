Mediengruppe Bayern exklusiv SPD-Innenpolitiker Castellucci will vor nächstem Flüchtlingsgipfel Kommunen finanziell entlasten von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion Um die Kommunen finanziell zu entlasten, will der Sprecher der Arbeitsgruppe Migration und Integration der SPD-Fraktion, Lars Castellucci, bis zum nächsten geplanten Flüchtlingsgipfel um Ostern das Thema kommunale Finanzen angehen. −Symbolbild: Marijan Murat/dpa

Um die Kommunen finanziell zu entlasten, will der Sprecher der Arbeitsgruppe Migration und Integration der SPD-Fraktion, Lars Castellucci, bis zum nächsten geplanten Flüchtlingsgipfel um Ostern das Thema kommunale Finanzen angehen.

„Bis zum nächsten Treffen im April sollte die Finanzbeziehung zwischen Bund, Ländern und Kommunen grundsätzlich angegangen werden“, sagte Castellucci den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Neben Hilfen für Zukunftsinvestitionen gehe es dabei insbesondere um Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen über eine Entlastung der Kommunen von Altschulden. „Das sollte nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden.“







Castellucci, der auch stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses ist, bezeichnete die Kommunen als „generell unterfinanziert“: „Die Kommunen leiden wie alle anderen auch unter dem Mangel an Arbeitskräften. Sie leiden unter der Bürokratie, wenn sie sich beispielsweise auf Förderprogramme bewerben. Sie sind generell unterfinanziert. Der Investitionsrückstand in den Kommunen beträgt 160 Milliarden Euro. Bei ihnen kommt alles an, was sich irgendwo politisch tut. Wir müssen die Kommunen mehr unterstützen.“