Parteien SPD-Mitglieder stimmen für GroKo 66 Prozent der SPD-Mitglieder stimmen für eine Neuauflage der Großen Koalition unter Angela Merkel.

Berlin.Nach fünf Monaten politischer Unsicherheit haben die SPD-Mitglieder den Weg für eine neue große Koalition unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) frei gemacht. Beim Votum über den mit CDU/CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag stimmte eine Mehrheit von 66,02 Prozent von ihnen mit Ja, wie die SPD am Sonntag in Berlin mitteilte. Es wird bereits die dritte große Koalition für die seit 2005 regierende Merkel sein. Die SPD-Spitze um den kommissarischen Vorsitzenden Olaf Scholz reagierte erleichtert.

Stimmberechtigt waren 463 722 Mitglieder, von denen 378 437 mitmachten. Die Beteiligung lag damit bei 78,39 Prozent. 239 604 Mitglieder stimmten mit Ja, 123 329 mit Nein, gab der für die Auszählung zuständige Schatzmeister Dietmar Nietan bekannt. 161 Tage nach der Bundestagswahl geht damit die bislang längste Regierungsbildung in die Endphase. Die Wahl Merkels zur Kanzlerin ist für den 14. März im Bundestag geplant. Dort wird nun die rechtspopulistische AfD größte Oppositionspartei sein.

Scholz sagte, die SPD werde nach der Entscheidung in eine neue Regierung eintreten. Die Partei sei mit den zurückliegenden Diskussionen weiter zusammengewachsen. Die Zustimmung von rund 66 Prozent gebe Kraft für den anstehenden Prozess der Erneuerung. Die Kritiker einer neuen großen Koalition mit der Union werden nach Einschätzung von Scholz in der Erneuerungsdebatte aktiv mitwirken.

Kevin Kühnert kämpfte mit den Jusos gegen eine Neuauflage der Großen Koaliton:

Sind angetreten, um zu gewinnen. Daher erstmal: Enttäuschung. Kritik an #Groko bleibt. Die SPD muss mehr sein, wie in den letzten Wochen und weniger, wie in den letzten Jahren. Dafür werden wir #Jusos Sorge tragen - kein #SPDerneuern ohne uns. Morgen geht's los. #Mitgliedervotum — Kevin Kühnert (@KuehniKev) 4. März 2018

Scholz macht amtierenden Ministern Mut

Die SPD will nach Angaben von Scholz je zur Hälfte weibliche und männliche Minister in eine künftige Regierung entsenden. In den kommenden Tagen werde man sich wie geplant Zeit für die Aufstellung der Ministerliste nehmen. Unter den insgesamt sechs Ressortchefs würden einige schon amtierende sein, andere kämen neu hinzu. Scholz selbst gilt als gesetzt für das Amt des Finanzministers und als Vizekanzler. Außerdem kann die SPD unter anderen das wichtige Außenministerium und das Ressort Arbeit/Soziales besetzen.

Mit Spannung wird erwartet, wer das Auswärtige Amt bekommen wird – Amtsinhaber und Ex-Parteichef Sigmar Gabriel steht vor der Ablösung. Ihm wird ein zerrüttetes Verhältnis zu Scholz und Nahles nachgesagt.

„Die Mitglieder der SPD sind mit sehr großer Mehrheit dem Vorschlag des Parteivorstandes gefolgt“, sagte der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz, der nach eigenen Angaben Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorab über das Abstimmungsergebnis informierte. „Wir haben jetzt Klarheit. Die SPD wird in die nächste Bundesregierung eintreten.“

So reagierten die Politiker aus Deutschland auf das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids:

66 Prozent für den Koalitionsvertrag: das ist deutlicher als ich erwartet hatte. Unsere Mitglieder haben sich diese Entscheidung nicht einfach gemacht. Ich bin stolz auf die Sozialdemokratische Partei #Mitgliedervotum — Thomas Oppermann (@ThomasOppermann) 4. März 2018

Habemus #GroKo: Glückwunsch! Konstruktive #Opposition, bereit zum Dialog – für Infrastruktur der Chancen & für unsere liberale Gesellschaft – in der man sich frei bewegen, frei atmen & frei äußern kann. Für Klima, Europa & wertegeleitete Außenpolitik frei von schmutzigen Deals. — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 4. März 2018

Freue mich nach über breite Zustimmung der SPD Mitglieder zum Koalitionsvertrag. Ist eine gute Entscheidung für Deutschland — A. Kramp-Karrenbauer (@_A_K_K_) 4. März 2018

Angela #Merkel: Ich gratuliere der @spdde zu diesem klaren Ergebnis und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes. #groko #Mitgliedervotum cc @CSU — CDU Deutschlands (@CDU) 4. März 2018

Wagenknecht zeigt sich enttäuscht

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht will den hohen Anteil an Gegnern einer großen Koalition bei der SPD für einen linken Aufbruch in Deutschland nutzen. „Ich bedauere den Ausgang des SPD-Mitgliederentscheids“, sagte Wagenknecht am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Nach monatelangem Gezerre um Macht und Posten geht die SPD jetzt unter Bruch ihres vorherigen Versprechens in die Weiter-so-Koalition.“ Trotzdem sei es ermutigend zu sehen gewesen, wie Teile der SPD in den vergangenen Wochen trotz massiver Einschüchterungsversuche tapfer gegen die Weiter-so-Politik ihrer Führung gekämpft hätten. „Wir müssen jetzt nach vorne schauen und gemeinsam darüber diskutieren, wie wir das für einen neuen Aufbruch von links nutzen können“, sagte sie. Wagenknecht hatte bereits für eine linke Sammlungsbewegung geworben, um ehemalige SPD- und Grünen-Wähler anzusprechen.

Wagenknecht sagte: „Statt wieder die Interessen der Arbeitnehmer und Rentner zu vertreten, hieven die Sozialdemokraten lieber Merkel erneut in den Chefsessel und zeigen damit, dass ihnen mehrheitlich ein kurzfristiger Machterhalt wichtiger ist als eine Erneuerung und die Rückbesinnung auf sozialdemokratische Politik.“ Der weitere Niedergang der SPD scheine so kaum aufzuhalten.

CDU-Vize Strobl macht Druck

„Im Grunde genommen ist das unglaublich, wirklich unerhört, wie lange das gedauert hat – beinahe ein halbes Jahr seit der Bundestagswahl.“ CDU-Vize Thomas Strobl



CDU-Vize Thomas Strobl pocht nach der Entscheidung der SPD für eine große Koalition darauf, schnell eine stabile Regierung zu bilden. „Im Grunde genommen ist das unglaublich, wirklich unerhört, wie lange das gedauert hat – beinahe ein halbes Jahr seit der Bundestagswahl“, erklärte er am Sonntag in Stuttgart. „Die Wahl der Bundeskanzlerin kann jetzt sehr schnell stattfinden – und das ist auch bitter nötig. Deutschland braucht eine voll handlungsfähige Regierung.“

„Glückwunsch an die SPD zu diesem Akt der Vernunft“, sagte Strobl, der auch Innenminister von Baden-Württemberg ist. „Diese große Koalition ist selbstverständlich für niemanden der Traum der schlaflosen Nächte – aber sie wird eine gute, solide und stabile Regierung sein, die Deutschland dient und voranbringt.“

Auch die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat die Entscheidung der SPD-Mitglieder für eine neue große Koalition begrüßt. „Das ist in dieser Situation das einzig Richtige und Verantwortungsvolle“, erklärte die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende und designierte Bundeslandwirtschaftsministerin am Sonntag. Deutschland, seine Bürger und Europa warteten auf eine stabile Regierung. „In Zeiten der schnellen Veränderungen, auch auf europäischer Ebene, ist Verlässlichkeit gefragt. Machen wir uns also gemeinsam an die Arbeit“, schrieb Klöckner in einer Erklärung.

2013 stimmten weniger SPD-Mitglieder ab

Gut 463.000 SPD-Mitglieder waren vom 20. Februar bis zum Abend des 2. März zur Stimmabgabe per Briefwahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 78,39 Prozent und damit höher als beim SPD-Mitgliedervotum über die große Koalition vor vier Jahren. Die Zustimmung zur „GroKo“ blieb dagegen hinter den knapp 76 Prozent von 2013 zurück.

Ursprünglich hatte der inzwischen zurückgetretene SPD-Chef Martin Schulz nach dem historisch schlechten Bundestagswahlergebnis Ende September den Gang in die Opposition angekündigt. Unter dem Eindruck der im Spätherbst gescheiterten Jamaika-Verhandlungen von Union, FDP und Grünen vollzog die SPD-Spitze dann eine Kehrtwende. Gegen ein neues Bündnis mit CDU und CSU formierte sich aber parteiintern harter Widerstand. Vor allem die Jusos forderten, dass die SPD in die Opposition gehen müsse.

Die Sozialdemokraten hätten sich „die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Scholz am Sonntag. „Offen und transparent“ habe die Partei in den vergangenen Wochen die Ergebnisse des Koalitionsvertrags diskutiert. „In der Diskussion sind wir weiter zusammengewachsen.“ Das gebe der SPD nun die Kraft, in der Regierung „unser Land auf den richtigen Weg zu bringen“ sowie den Erneuerungsprozess der Partei voranzutreiben.

CSU Minister noch nicht klar



Die CSU wird wohl an diesem Montag ihre drei Ministernamen publik machen. Bekannt ist, dass CSU-Chef Horst Seehofer das Ressort Innen, Bauen und Heimat übernehmen soll. Zudem bekommt die CSU Verkehr und Entwicklung. Die CDU entsendet folgende Minister in das Kabinett: Peter Altmaier (Wirtschaft), Jens Spahn (Gesundheit), Ursula von der Leyen (Verteidigung), Anja Karliczek (Bildung), Julia Klöckner (Agrar), Helge Braun (Kanzleramt).

Die Kosten für das Mitgliedervotum beliefen sich nach SPD-Angaben auf rund 1,5 Millionen Euro. 2013 stimmten 256 643 Mitglieder mit Ja, das entsprach einer Zustimmung von 75,96 Prozent. Damals gab es unter anderem wegen des ausgehandelten Mindestlohns eine weitaus positivere Stimmung zur großen Koalition als jetzt.

78,39 % unserer Mitglieder haben abgestimmt – wir haben gemeinsam entschieden. Das Ergebnis: Die SPD wird den ausgehandelten Koalitionsvertrag unterzeichnen. #GemeinsamWasBewegen pic.twitter.com/XIuR7PZRPd — SPD Parteivorstand (@spdde) 4. März 2018

Mit Union und SPD dürfen die beiden großen Wahlverlierer nun wieder eine Koalition bilden – zusammen büßten sie rund 14 Prozentpunkte ein. In der SPD werden die bisherigen Regierungen mit Merkel für den Verlust von Profil und klarer Kante verantwortlich gemacht. Viele Mitglieder sehnen sich nach einem linkeren Kurs.

