SPD-Spitze: Kühnert führt Gespräche

Kevin Kühnert: Der 29-Jährige ist seit November 2017 Bundesvorsitzender der Jungsozialisten (Jusos). Der gebürtiger Berliner arbeitet für ein Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und ist kommunalpolitisch im Bezirk Tempelhof-Schöneberg aktiv. Kevin Kühnert machte zuletzt mit den viel zitierten „Sozialismus-Thesen“ in einem „Zeit“-Interview Schlagzeilen. Am 1. Juli wird er 30 Jahre alt und wird bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg feiern.