Spendenaffäre SPD und CSU überweisen vorsorglich Geld Die Parteien versuchen, sich vor dem Wolbergs-Prozess, der am 24. September in Regensburg beginnt, abzusichern.

Von Reinhard Zweigler

Merken

Mail an die Redaktion Joachim Wolbergs steht bald vor Gericht. Foto: Gruber

Berlin.Die Bundes-SPD sowie die CSU treffen im Zusammenhang mit der Regensburger Parteispenden-Affäre Vorsorge. Die SPD habe vorsorglich Spenden an die örtlichen Parteigliederungen aus den Jahren 2011 bis 2016 an den Bundestag weitergeleitet, hieß es gestern auf Anfrage unseres Medienhauses aus der Bundestagsverwaltung. Im Fall des Regensburger CSU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Franz Rieger, gegen den ebenfalls ermittelt wird, bestätigte ein CSU-Sprecher in München: „Die CSU hat vorsorglich eine Zahlung an die Bundestagsverwaltung geleistet. Die Zahlung war rein vorsorglich, die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaften sind abzuwarten.“

Über die jeweilige Höhe der Zahlungen aus den Parteikassen wollte die Parlamentsverwaltung „während des laufenden Verfahrens keine Auskunft“ erteilen. Nach Medienberichten soll es sich im Fall Wolbergs um rund 600 000 Euro und im Fall Rieger um etwa 60 000 Euro handeln. Diese Summen sollen jeweils aus der Baubranche zur Wahlkampfunterstützung geflossen sein.

Strafgelder vermeiden

Möglicherweise können SPD und CSU mit der frühzeitigen Zahlung der fraglichen Spenden die Verhängung von noch höheren Strafgeldern vermeiden. Nach dem Parteiengesetz wird für nicht rechtmäßig erhaltene und in den jeweiligen Jahres-Rechenschaftsberichten der Parteien nicht angegebene Spenden eigentlich das Zweifache der Spende als Strafzahlung an den Bundestag fällig. Die Bundestagsverwaltung teilte jetzt jedoch mit, dass „in Ausnahmefällen eine sanktionsvermeidende Weiterleitung (der Spende/d. Red.) nach der Praxis der Parteienfinanzierungsbehörde auch nach Abgabe des Rechenschaftsberichts noch möglich“ sei. Dies könne etwa dann der Fall sein, wenn ein Strohmann die Identität des wahren Spenders verschleiere und sich selbst als Spender ausgebe. „In diesen Fällen reicht es aus, dass die Partei nach Erkennbarkeit der wahren Umstände die Gelder an den Bundestagspräsidenten unverzüglich weiterleitet“, teilte die Bundestagsverwaltung mit.

In den Regensburger Fällen sollen mehrere Spenden aus der Bau- und Immobilienbranche gestückelt worden sein, um ihre Herkunft zu verschleiern. Erst bei Spenden ab 10000 Euro muss die Herkunft im Rechenschaftsbericht der jeweiligen Partei an den Bundestagspräsidenten mitgeteilt werden. Gegen Wolbergs sowie drei Mitangeklagte beginnt am 24. September der Prozess.

Wolbergs wiederholte erst kürzlich in einem Gespräch mit der Mittelbayerischen, „nichts Unrechtes getan“ zu haben. Gegen den Regensburger CSU-Chef Rieger ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Bundes-SPD wollte sich gestern, ebenso wie die Spitzen der Bayern-SPD, mit dem Hinweis auf das laufende Verfahren nicht zum Fall Wolbergs äußern. (rzw)

Lesen Sie hier ein Interview mit dem suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs.

Weitere Meldungen aus dem Ressort Politik finden Sie hier.