Sozialdemokraten SPD wählt Esken und Walter-Borjans Die SPD hat bei ihrem Bundesparteitag am Freitag eine Parteispitze gewählt und bleibt vorerst in der GroKo.

Merken

Mail an die Redaktion Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans winken als neugewählte SPD Bundesvorsitzende beim SPD-Bundesparteitag nach der Wahl. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin.Von Freitag bis Sonntag findet in Berlin der SPD-Bundesparteitag statt. Am Freitagnachmittag wählte der Parteitag die beiden Kritiker der GroKo, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, und bestätigt damit das Ergebnis des Mitgliederentscheids. Beim Parteitag wird auch entschieden, wie es mit der Sozialdemokratie weitergeht. Am Freitagabend wurde der Antrag zu einem sofortigen Ausstieg aus der großen Koalition mit der Union abgelehnt.

Allen wichtigen News und Infos können Sie im NewsBlog nachlesen.

Weitere interessante News und Artikel aus Deutschland und der Welt gibt es hier.