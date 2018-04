Parteien SPD wählt neue Parteichefin Der Parteitag in Wiesbaden soll das Startsignal für die große SPD-Erneuerung sein. Und ein historischer Moment.

Mail an die Redaktion Andrea Nahles zeigt sich kämpferisch. Foto: Boris Roessler/dpa

Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg, ist die einzige Gegenkandidatin der Fraktionsvorsitzenden Nahles für den Parteivorsitz. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Wiesbaden.Der scheidende kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz hat seine Partei zu mehr Selbstbewusstsein aufgerufen. „Dass wir uns wieder zutrauen, dieses Land zu regieren, und dass wir wieder stärkste Partei werden, das muss das Ziel sein, das wir alle gemeinsam verfolgen“, sagte Scholz am Sonntag beim SPD-Sonderparteitag in Wiesbaden. Die SPD will dort erstmals in ihrer 155-jährigen Parteigeschichte eine Frau zur Vorsitzenden wählen. Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles tritt dafür an. Als Gegenkandidatin bewirbt sich die Flensburger Oberbürgermeisterin, Simone Lange – ihr werden aber kaum Chancen eingeräumt.

Nahles stellte sich mit sehr persönlichen Worten den rund 600 Delegierten vor. „Vor 30 Jahren bin ich in die SPD eingetreten. Die erste in unserer Familie. Katholisch. Arbeiterkind. Mädchen. Land. Muss ich noch mehr sagen. (.) Meine Mutter ist heute hier. Hallo Mama. Auch Du hast damals sicher nicht gedacht, dass ich hier heute stehen würde. Dass ich das heute tun darf, verdanke ich meinen Eltern.“

Mit Spannung wird vor allem erwartet, wie Nahles bei den Delegierten abschneidet. Sie ist bisher durch ihre mitunter polarisierende, den Konflikt nicht scheuende Art ohnehin kein Parteiliebling – auch bei den Bürgern. 2007 erzielte sie mit 74,8 Prozent bei der Wahl zur Vizevorsitzenden ihr bislang bestes Ergebnis.

Kampfkandidaturen sind selten

Scholz nannte es einen „historischen Moment“, dass die SPD nun eine Frau als Vorsitzende bekomme. „Ich glaube, das ist ein Fortschritt“, sagte er. „Ein Fortschritt, der lange fällig war. Gut, dass er heute kommt.“

Lange mahnte in ihrer Bewerbungsrede, die SPD müsse wieder die Herzen der Menschen erreichen. „Uns fehlt es an Teamspiel, an Offenheit und Glaubwürdigkeit.“ Sie kandidiere, weil Demokratie nichts mit Alternativlosigkeit zu tun hat. „Ich bin heute eure Alternative.“ Sie stehe für einen echten Aufbruch anstatt für ein Weiter-so. „Mich zu wählen, bedeutet Mut.“ Und ohne Mut gehe es nicht.

Es ist in der Geschichte der Bundesrepublik erst die zweite Kampfkandidatur bei einem SPD-Bundesparteitag. Oskar Lafontaine hatte 1995 – unterstützt von der damaligen Jusos-Chefin Nahles – den Vorsitzenden Rudolf Scharping gestürzt.

Die SPD war bei der Bundestagswahl 2017 unter ihrem damaligen Parteichef Martin Schulz auf ein Tief von 20,5 Prozent der Stimmen gesackt. Durch die harten Debatten über eine Beteiligung an einer weiteren großen Koalition gab und gibt es erhebliche Unruhe in der Partei. Nahles hat einen großen Erneuerungsprozess versprochen, parallel zur Regierungsarbeit in der großen Koalition. Die Parteispitze erhofft sich vom Parteitag in Wiesbaden ein Aufbruchsignal für die Neuaufstellung der SPD.

Uli Grötisch, Generalsekretär der Bayern-SPD, erhofft sich von Andrea Nahles neue Impulse.

Auch Scholz mahnte: „Wir müssen uns jetzt an die Arbeit machen.“ Für die SPD beginne nun eine neue Zeit.

Es ist nach einem turbulenten Jahr der fünfte SPD-Parteitag in 13 Monaten. Nach dem unter großen Bauchschmerzen erfolgten Eintritt in die große Koalition war der umstrittene Vorsitzende Schulz zurückgetreten, kommissarisch hatte Scholz das Amt übernommen.

