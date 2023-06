Erhebliche Schwierigkeiten „Spiegel“: Grüne kämpfen seit Jahren mit Wärmepumpen-Einbau in der Parteizentrale

Merken

Mail an die Redaktion Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Foto: dpa

Der Einbau einer Wärmepumpe in der eigenen Parteizentrale stellt die Grünen einem Medienbericht zufolge vor erhebliche Schwierigkeiten.

Nach Informationen des Magazins „Spiegel“ ist der umfangreiche Umbau der Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Mitte auch nach mehr als drei Jahren noch nicht abgeschlossen. Für Verzögerungen soll unter anderem die Bohrung für eine Erdwärmesonde im Innenhof gesorgt haben. Auch die Installation eines aufwendigen Systems aus Rohren und Kabeln gestalte sich schwierig. Die Kosten für den Umbau sollen dem Bericht zufolge bei fünf Millionen Euro liegen.







Das könnte Sie auch interessieren: Aufreger in Passau: Mit Wärmepumpe 2000 Euro Stromkosten in sechs Wochen

Grüne: „Aussagen in Teilen nicht korrekt“

Die Grünen widersprachen am Freitag allerdings der Darstellung, dass die genannte Umbauzeit von dreieinhalb Jahren allein auf den Einbau einer Wärmepumpe zurückzuführen sei. „Die Aussagen sind in Teilen nicht korrekt, unter anderem was die Einbauzeit der Erdwärmepumpe betrifft“, teilte ein Parteisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Berchtesgadenerin wartet seit einem Jahr auf Einbau ihrer Wärmepumpe

Gerade die Grünen machen sich seit längerem für das Heizen mit Wärmepumpen stark. Das geplante Gebäudeenergiegesetz des Wirtschaftsministers Robert Habeck sieht vor, dass künftig jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben wird. Als wahrscheinlichste Variante gilt, dass bestehende Öl- und Gasheizungen dann durch eine Wärmepumpe ersetzt werden.

− dpa