Esma al Halabi hat Angst vor der Grenze in Sichtweite. Zwar würde sie nichts lieber tun, als eben über diese Grenze in ihre Heimat Syrien zurückzukehren, doch bei der Einreise droht ihr Gefängnis, wenn nicht Schlimmeres. Esma al Halabi ist eine von rund 1,5 Millionen Geflüchteten, die im Libanon Schutz suchen. Seit 2013 lebt sie in der Bekaa Ebene, wo das Gemüse für die Metropole Beirut wächst und die syrischen Familien ihre informellen Camps zwischen die Felder gebaut haben. Esma al Halabi unterrichtet die Kinder, die in diesen Camps wohnen. Dass es überhaupt eine Art Schule gibt, ist einem Projekt von Arche Nova zu verdanken.

Wir sind seit 2015 im östlichen Libanon aktiv, dort wo ein Großteil der syrischen Geflüchteten untergekommen ist. Unser Schulprojekt ermöglicht Unterricht für die Kinder und gleichzeitig eine Stelle für Esma al Halabi als Lehrerin, die auf der Flucht vor den Bomben in ihrer Heimat ihren Job aufgegeben hat. „Aus Sicht des syrischen Staates habe ich ohne Erlaubnis meinen Arbeitsplatz verlassen“, sagt sie. Für das Regime sei sie eine Straftäterin. Und ihr Mann ist als Geflüchteter ebenfalls verdächtig. Er fürchtet sich vor dem Regime, das Rückkehrer sofort zum Militärdienst einzieht.

3500 Kilometer entfernt, hier in Deutschland, erscheint die Welt einfach: Jede und jeder sollte so schnell als möglich dahin zurückkehren, wo sie oder er herkommt. Diejenigen, denen Grenzen wichtiger sind als Menschen. Die Kampfhandlungen sind doch bereits abgeklungen, schickt die Geflüchteten zurück – so die Parole. Doch die Lage in Syrien ist verheerend: 500 000 Kriegstote, mehr als 13 Millionen Menschen auf der Flucht; Kriegsschäden in Milliardenhöhe und kein Wiederaufbau in Sicht. Dazu drohen weitere militärische Eskalationen. Syrien ist nur ein Beispiel. In vielen anderen Krisenregionen sieht es nicht besser aus.

Esma al Halabi und Millionen weiterer Geflüchteter sind Spielball der Politik. Gebannt verfolgen sie die Nachrichten: Wo kommt es zu Kampfhandlungen? Welche Fluchtrouten sind gefährlich? Beschließt die EU Rückkehrprogramme? Die Weltgemeinschaft bleibt aufgefordert, Sicherheit in den Herkunftsländern herzustellen. So lange das nicht funktioniert, ist Hilfe für Geflüchtete, egal wo sie sind, die vorrangige Aufgabe. Das ist eine Frage der Humanität.