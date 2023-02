Spionageballon entdeckt Spionageverdacht: US-Außenminister Blinken verschiebt Peking-Reise

Mail an die Redaktion DIeser Höhenballon hatte das US-Militär gesichtet. Vermutet wird, dass es sich dabei um einen chinesischen Spionage-Ballon handelt. China räumt ein, dass es sich um ein chinesisches Flugobjekt handelt, dieser sei aber lediglich zu wissenschaftlichen Zwecken eingesetzt. Foto: Larry Mayer/The Billings Gazette/AP/dpa

Angesichts von Spionagevorwürfen der USA gegen China hat US-Außenminister Antony Blinken eine fürs Wochenende geplante Reise nach Peking abgesagt.

Der Besuch solle zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden, sobald die Umstände dies zuließen, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Außenministeriums am Freitag in Washington. Blinken hätte noch am Freitag aufbrechen sollen.







Das US-Militär wirft Peking vor, einen großen Spionageballon über dem Norden der Vereinigten Staaten platziert zu haben. Das US-Verteidigungsministerium machte die Entdeckung am Donnerstagabend (Ortszeit) publik und erklärte, man habe erwogen, den Ballon abzuschießen. Peking gab am Freitag nach Zögern zu, dass es sich um ein chinesisches Flugobjekt handele. Es diene aber lediglich wissenschaftlichen Zwecken und sei versehentlich von seiner Flugbahn abgekommen. Zugleich äußerte das Außenministerium Bedauern.

− dpa