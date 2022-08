Im Urlaub in Bayern Sportunfall: Merz nach Schlüsselbeinbruch operiert

Ein Sportunfall im Urlaub in Bayern: Der CDU-Vorsitzende Merz bricht sich das Schlüsselbein. Nach einer Operation sei er auf dem Weg der Genesung, heißt es.

CDU-Chef Friedrich Merz hat sich im Urlaub in Bayern am Donnerstag das Schlüsselbein gebrochen. Er wurde deswegen am Freitagmorgen operiert. Merz habe sich die Verletzung bei einem Sportunfall zugezogen, teilte ein Sprecher des 66-Jährigen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über den Vorfall berichtet.







Die Operation sei erfolgreich verlaufen, hieß es weiter. Merz, der auch Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag ist, sei auf dem Weg der Genesung. Dem Vernehmen nach musste Merz nicht mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der CDU-Vorsitzende hatte in den vergangenen Tagen noch aus dem Urlaub heraus der dpa ein Interview gegeben. Zudem ist bekannt, dass er gerne Laufen und Schwimmen geht sowie gerne Rad fährt.

− dpa