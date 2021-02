Aussenansicht Stadttauben brauchen Hilfe Es gibt derzeit weniger Abfall auf unseren Straßen und Plätzen, von dem sich die Stadttauben früher vorrangig ernährt haben.

Ursula bauer

Biologin Ursula Bauer

Die notwendigen coronabedingten Einschränkungen wirken sich nicht nur auf unser Leben, sondern auch auf das der Stadttauben aus. Es finden keine Festivals, Straßen- und Volksfeste mehr statt und Restaurants, Cafés oder Imbissbuden müssen, je nach Pandemielage, immer wieder schließen oder dürfen ihre Speisen und Getränke nur noch zum Mitnehmen anbieten.

Hinzu kommt, dass sehr viele Menschen in Pandemie-Zeiten zu Hause essen, da sie entweder im Homeoffice arbeiten oder aus Angst vor Ansteckung nicht mehr, wie früher, im Vorbeigehen den Döner vom Kiosk, die Currywurst von der Bude oder das Brötchen vom Bäcker direkt auf oder Straße verzehren. In der Konsequenz gibt es einfach weniger Abfall auf unseren Straßen und Plätzen, von dem sich die Stadttauben früher vorrangig ernährt haben. Denn ein paar Brotkrümel, weggeworfene Pommes, ein Stückchen Wurst oder heruntergefallenes Kaffeegebäck sind für die Vögel notgedrungen Grundnahrungsmittel.

In Zeiten wie diesen sind Stadttauben mehr denn je auf unsere Hilfe angewiesen. Nur zu füttern, vielleicht sogar noch mit schädlichem Brot, ist jedoch wenig hilfreich. Unterstützen Sie besser die lokal aktiven Taubenfreunde. Denn diese haben alle Mühe, regelmäßig große Mengen an artgerechtem Körnerfutter und auch sauberes Trinkwasser an die Futterstellen zu schaffen, wo sich immer mehr Vögel einfinden, weil sie anderswo vergeblich nach Nahrung suchen.

An diesen betreuten Plätzen werden meistens auch verletzte Tiere eingefangen, zum Tierarzt gebracht und gesund gepflegt. Sehr häufig sind Verschnürungen an den Füßen zu beobachten, zum Beispiel durch herumliegende Bänder und Fäden. Aber auch das kostet Geld. Und wenn die Brutplätze bekannt sind, werden außerdem die Eier durch Kunsteier ausgetauscht. Denn nur die Kombination aus Füttern, Geburtenkontrolle und Gesundheitspflege ergibt ein sinnvolles Taubenmanagement.

Bitte sprechen Sie Fütterer direkt an und fragen Sie dort, wie Sie helfen können. Sehr sinnvoll ist auch, lokale Taubenprojekte mit einer Geld- oder Futterspende zu unterstützen oder ein ehrenamtliches Engagement in einem betreuten Taubenschlag zu übernehmen.