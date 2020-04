Gesundheit Städte- und Gemeindebund gegen Maskenpflicht Der Städte- und Gemeindebund ist gegen eine generelle Maskenpflicht in Geschäften.

Merken

Mail an die Redaktion Aufnahme einer Atemschutzmaske vom Typ FFP3. Hygieneartikel zum Schutz gegen Corona-Infektionen sind weiterhin knapp. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild/Archiv

Berlin.„Eine Pflicht halte ich in der jetzigen Phase nicht für zielführend“, sagte Geschäftsführer Gerd Landsberg MDR Aktuell.

Man müsse sehen, dass man im Moment in der Corona-Krise in Deutschland ein Riesenproblem habe, für Ärzte oder Krankenpfleger, Masken zu bekommen. Bei einer Maskenpflicht befürchtet Landsberg Hamsterkäufe. Damit mache man den Markt leer für jene, die die Masken wirklich bräuchten.

Man müsse auch überlegen, was man den Menschen noch alles zumuten wolle: „Wir haben so viele Einschränkungen. Ich meine, wir sollten jetzt erst einmal abwarten: Wirken diese Einschränkungen? Das werden wir in kurzer Zeit wissen.“

Anfang der Woche hatte Österreich eine Schutzmaskenpflicht angekündigt und damit auch in Deutschland eine Debatte über das Thema ausgelöst. Nun sind erste Kommunen in Thüringen vorgeprescht und haben Verfügungen für eine Maskenpflicht in Supermärkten, Bussen und Bahnen angekündigt.