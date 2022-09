Alle Kapazitäten ans Netz Stark gestiegene Energiepreise: FDP fordert „zügiges“ Handeln von Habeck von Mareike Kürschner

Mail an die Redaktion Angesichts der stark steigenden Energiepreise fordert die FDP Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum zügigen Handeln auf. −Symbolbild: dpa

Angesichts der stark steigenden Energiepreise fordert die FDP Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum zügigen Handeln bei der Umsetzung der von der Koalition geplanten Maßnahmen auf.

„Wirtschaftsminister Habeck muss nun zügig handeln“, sagte FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler der Mediengruppe Bayern (Passauer Neue Presse, Donaukurier, Mittelbayerische Zeitung). „Es ist nicht vermittelbar, dass die dringend notwendigen Änderungen an der Gasumlage noch immer nicht beschlossen sind. Die Menschen brauchen schnellstmöglich Klarheit, welche Belastungen auf sie zukommen.“

Die FDP-Fraktion gehe außerdem davon aus, dass die im dritten Entlastungspaket vereinbarte Strompreisbremse schnell eingeführt wird, so Köhler.

„Außerdem brauchen wir nun dringender denn je alle verfügbaren Kapazitäten am Netz, damit das Stromangebot ohne Gaskraftwerke so groß wie möglich wird. Das gilt für die Kohlekraftwerke in der Reserve ebenso wie für die drei verbliebenen Kernkraftwerke, auf deren Beitrag wir angesichts der hohen Strompreise aber auch der unsicheren Versorgungslage in Deutschland und Europa auf gar keinen Fall verzichten können.“