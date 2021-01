Aussenansicht Starke Symbole Weihnachten sollte ein Symbol dafür sein, wie ernst wir es mit dem Ansteckungsschutz gegenüber unseren Mitmenschen meinen.

Dr. Gustav Rosenstein, Pfarrer i.R.

Regensburg.Irgendwo in der Flut von Corona-Ratschlägen der letzten Monate las ich: Weihnachten sollte ein Symbol dafür sein, wie ernst wir es mit dem Ansteckungsschutz gegenüber unseren Mitmenschen meinen. Wie wahr!

Symbole sind Chiffren, ähnlich Verkehrsschildern. Sie weisen darauf hin, dass sich im Symbol eine sichtbare und eine andere Wirklichkeit treffen. Geistig Gemeintes erklärt sich oft durch eine Symbolgeschichte. Die Geschichten um die „hl. Drei Könige“ sind z.B. keine Reportagen aus damaligen „Bethlehem News“, sondern Hinweise auf etwas Gemeintes, das zwar einen Faktencheck nicht scheut, aber Fakten in einer anderen Dimension. So geht es uns mit vielleicht den meisten Aussagen des Glaubens. In der Bibel ist lange nach Geburt und Kreuzestod Jesu von „Magiern“ die Rede, von Menschen, die die Zeichen der Zeit zu deuten wussten. Menschen, die im Laufe jahrzehntelanger Erzähl-Zeit „Farbe“ bekamen, die Farben der Kontinente, die sie symbolisierten. Der Volksmund krönte sie später zu gerechten und frommen Königen, die leider zu allen Zeiten rar waren.

In den 80-ern arbeitete ich einige Jahre in Tansania. Zu unserem ersten afrikanischen Weihnachten wünschten sich die Kinder eine Krippe. Es gab viel Touristenkitsch auf den Märkten, Bairisches halt in chwarz. Wir aber suchten etwas anderes: einen Schnitzer, der uns „eine echte afrikanische Krippe“ schnitzen würde. Einen Monat weiter gucken die Kinder befremdet: Alle Figuren sind pech-kohlrabenschwarz. Ebenholz eben. Ein ältlicher Joseph, mit Hirtenstab. Aha: das hat etwas zu bedeuten? Gegenüber seinen 25 cm ist die mit dem Kindchen auf dem Schoß sitzende Maria eine Riesin; wenn sie stehen würde, dann mäße sie etwa 50cm. Was symbolisiert das? Über Maria? Über die afrikanische Mutter? Wo aber die Krippe sei, fragten wir. „Können Sie ja selber basteln. Eine tansanische Mutter legt ihr Kleines nie aus dem Arm, auch nachts nicht“, beschied uns der Künstler. Und dann: immerhin ein „hl. Drei-König“: helles Holz, scharfe Nase – ein Weißer? „Ja, der steht für Europa“. Ebenholz-Stämme sind im Kern schwarz, umgeben vom leichteren weißen Splintholz. Der Schnitzer outete sich als ehemaliger Theologe, Dichter und Komponist. Ein Osterlied von ihm befindet sich in unserem Gesangbuch. Alles Fakten. Und hochsymbolisch.