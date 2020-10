Aussenansicht Stau: Gelähmtes Regensburg Was für Pendler tägliches Ärgernis ist, entwickelt sich für das regionale Handwerk zunehmend zu einer enormen Last

Von Gerhard Gröschl, Elektromeister

Regensburg.Rund 30 Stunden, fast vier Arbeitstage, verbringen Autofahrer in und um Regensburg jedes Jahr im Stau. Regensburg schafft es damit seit Jahren regelmäßig auf eine traurige Hitliste: die der am meisten vom Stau geplagten deutschen Städte.

Auch 2020 ist Regensburg wieder unter den Top 30 vertreten. Was für Pendler tägliches Ärgernis ist, entwickelt sich für das regionale Handwerk zunehmend zu einer enormen Last: Der Stillstand auf den Straßen vergeudet wertvolle Ressourcen. Elektriker, Installateure oder Schreiner, die im Stau stehen, können nicht beim Kunden sein. Die dadurch fehlende Arbeitszeit verschärft den Handwerkermangel in vielen Gewerken zusätzlich. Immer mehr Handwerker könnten zudem – aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus – auf lange Sicht gezwungen sein, die durch die Staus entstehenden längeren Anfahrtszeiten ihren Kunden in Rechnung zu stellen.

Wie drängend die Thematik mittlerweile ist, zeigt eine Umfrage der Handwerkskammer und der IHK: Für fast jeden zweiten Betrieb in der Region stellt die Verkehrssituation mittlerweile ein großes oder sehr großes Problem dar. Was die Lage verschärft: Es sind keine Lösungen absehbar. Alle Initiativen und Projekte, die einen notwendigen Ausbau der Verkehrswege in der Region Regensburg und der besseren Vernetzung von Stadt und Landkreis zum Ziel haben, sind praktisch zum Erliegen gekommen. Vorhaben wie die Sallerner Regenbrücke liegen seit Jahren auf Eis.

Die Politik verweist darauf, dass es auch die umfassenden rechtlichen Möglichkeiten Einzelner sind, die solche Vorhaben verzögern und letztlich verhindern. Aber ist es nicht gerade die Politik, die diese Art von Einsprüchen erst möglich macht und so das Wohl des Einzelnen über das der Allgemeinheit stellt? Ist es nicht Aufgabe der Politik, innovative Lösungen zu entwickeln, falls ein Plan A sich nicht (mehr) verwirklichen lässt?

Auch Vorschläge wie das Recht auf Homeoffice werden dem Elektro-Handwerk nicht helfen, weil sich ein Kurzschluss nicht per Videokonferenz reparieren lässt. Der bloße Erhalt des Status Quo, wie wir ihn in Regensburg derzeit erleben, mindert Lebensqualität, schadet unserem Wirtschaftsstandort und unseren Handwerksbetrieben. Stillstand ist hier — im wörtlichen wie im übertragenen Sinne – Rückschritt. Es ist höchste Zeit, zu handeln.



Der Autor ist Vorstandsrat im Zentralverband des Deutschen Elektrohandwerks.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.