Politik Steinmeier strebt zweite Amtszeit an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier strebt die zweite Amtszeit an. Das wurde am Freitagmorgen bekannt.

Merken

Mail an die Redaktion ARCHIV - 07.05.2021, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei der Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland im Schloss Bellevue. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht für eine zweite Amtszeit bereit. Das teilte das Staatsoberhaupt am Freitag in Berlin mit. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier strebt eine zweite Amtszeit an, wie er am Freitag in Berlin mitteilte. Die Bundesversammlung kommt im Februar 2022 zur Wahl des Staatsoberhaupts zusammen. (dpa)