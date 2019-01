Aussenansicht Sternchen ist in aller Munde Das Gendersternchen (*) ist ein häufiges orthografisches Ausdrucksmittel. Im amtlichen Regelwerk steht es aber noch nicht.

Von Christian Stang, Orthografieberater

Merken

Mail an die Redaktion Christian Stang ist Orthografieberater der Universität Regensburg. Foto: Clemens Mayer

Regensburg.Das Gendersternchen (*) ist wieder in aller Munde, seit der Begriff zum „Anglizismus des Jahres“ gewählt wurde. Es taucht in Fällen wie „Lehrer*innen“ und „Mitarbeiter*innen“ auf und versteht sich als ein derzeit häufig anzutreffendes orthografisches Ausdrucksmittel, wenn es um die Frage geht, wie ein drittes Geschlecht in der geschriebenen Sprache abgebildet werden kann.

Auf seiner Sitzung am 16. November konnte sich der Rat für deutsche Rechtschreibung nicht dazu durchringen, das Sternchen offiziell in das amtliche Regelwerk aufzunehmen, doch es ist wohl anzunehmen, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, da das Thema in aller Munde ist. Erst vor wenigen Tagen hat die Stadtverwaltung Hannover neue „Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache“ veröffentlicht, die zum Beispiel vorsehen, das Gendersternchen – dort als „Genderstar“ bezeichnet – als „sprachliches Darstellungsmittel aller sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten“ dann zum Einsatz zu bringen, wenn „eine geschlechtsumfassende Ansprache“ nicht möglich ist. Die Anwendungsbeispiele hierzu lauten: „der*die Ingenieur*in“ und „Liebe Kolleg*innen“.

Doch zurück zum amtlichen Regelwerk der deutschen Orthografie: Dieses kennt (bislang?) auch kein Binnen-I („LehrerInnen“, „MitarbeiterInnen“) und keinen Gendergap („Lehrer_innen“, „Mitarbeiter_innen“). Nach der gegenwärtigen amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung – und auch in Anlehnung an gewisse Duden-Traditionen – können Doppelformen einerseits nur mithilfe von Klammern („Lehrer(innen)“, „Mitarbeiter(innen)“) und andererseits mithilfe des Schrägstrichs in Kombination mit einem Bindestrich („Lehrer/-innen“, „Mitarbeiter/-innen“) gekennzeichnet werden. Übrigens ist zu beobachten, dass der nach der amtlichen Rechtschreibregelung erforderliche Ergänzungsbindestrich aus typografischen Gründen häufig weggelassen wird („Lehrer/innen“, „Mitarbeiter/innen“).

Es wird sich zeigen, wie sich der kontroverse gesellschaftliche Diskurs zu dieser Frage weiterentwickelt und welche der erwähnten orthografischen Ausdrucksmittel letztendlich eine Vorrangstellung einnehmen werden. In den Stellenanzeigen scheint sich bereits eine Form durchzusetzen, die der Berufsbezeichnung in Klammern nachgestellt wird: „m/w/d“.