Mediengruppe Bayern exklusiv Steuerpläne: FDP-Generalsekretär wirft CDU Annäherung an linke Positionen vor von Thomas Vitzthum

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat der CDU vorgeworfen, aus strategischen Gründen nun Steuererhöhungen in Betracht zu ziehen. „Die CDU will sich aus strategischen Gründen offenbar immer stärker linken Positionen annähern. Das ist enttäuschend“, sagte Djir-Sarai den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.

In einem Papier der CDU-Fachkommission Wohlstand ist von einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes die Rede. „Im Hochsteuerland Deutschland will die CDU die Steuern für den Mittelstand noch weiter erhöhen. Damit schwächt sie den Mittelstand und schadet der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes“, sagte Djir-Sarai zu den Plänen.







Dagegen verteidigte die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) die Pläne. „Deutschland braucht einen Steuerbefreiungsschlag. Weltweit werden in den Industrieländern die Steuern gesenkt. In Deutschland steigen die Steuersätze dagegen - und das auch noch hochkompliziert. Das kostet Wettbewerbsfähigkeit im europäischen und internationalen Vergleich. Und belastet überproportional den Mittelstand, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, sagte die Vorsitzende der MIT, Gitta Connemann, der Mediengruppe Bayern. Die Ideen der Fachkommission entlasteten die breite Mitte von Betrieben und Bürgern. Eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes hält Connemann allerdings für „nicht zwingend“.

Vorschlag: Den „Soli“ in den Steuertarif integrieren

Sie schlägt eine Alternative vor: „Es würde reichen, in dieser Einkommensklasse den Soli in den Steuertarif zu integrieren. Entscheidend ist aber, dass dafür der Soli abgeschafft und der Mittelstandsbauch abgeflacht wird. Damit würden unter dem Strich nicht nur alle Steuerzahler unterhalb des Reichensteuersatzes entlastet werden (also 99%), sondern auch die meisten, die Reichensteuersatz zahlen.“