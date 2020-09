Corona Steuerverluste von 11,8 Milliarden Euro Stärkster Einbruch seit Jahrzehnten: Wegen der Corona-Krise drohen dem Freistaat Bayern bis 2022 erhebliche Steuerverluste.

Mail an die Redaktion Albert Füracker (CSU), Finanzminister von Bayern, gab die Steuerschätzung bekannt. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Wegen der Corona-Krise drohen dem Freistaat Bayern bis 2022 Steuerverluste von rund 11,8 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr prognostiziert die wegen der Pandemie zusätzlich durchgeführte Steuerschätzung einen Rückgang der Einnahmen von rund 4,2 Milliarden Euro, für 2021 ein Minus von rund 4 Milliarden Euro und für 2022 von rund 3,6 Milliarden Euro. „Auch wenn der Konjunktureinbruch nicht so tief ausfällt, wie im Mai befürchtet, ist dies mit Abstand der stärkste Einbruch der der letzten Jahrzehnte“, sage Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Freitag in München mit.

Finanzielle Folgen noch schlimmer

Bereits die Vorausberechnung im Mai hatte Bayern Steuerverluste bis 2022 von mehr als zehn Milliarden Euro vorausgesagt. Nun zeichnet sich also noch deutlicher ab, dass die finanziellen Folgen der Pandemie noch weitaus schlimmer werden dürften. Bayern ist mit der katastrophalen Steuerprognose keineswegs alleine. Das Bundesfinanzministerium teilte am Donnerstag in Berlin mit, dass Bund, Länder und Kommunen in Summe allein 2021 mit 19,6 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen müssen als im Mai erwartet. (dpa/lby)