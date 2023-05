Live-Ticker Stichwahl in der Türkei: Erdogan erklärt sich vor Ende der Auszählung zum Wahlsieger

Mail an die Redaktion Eine Wahlhelferin hält einen Stimmzettel mit den Präsidentschaftskandidaten mit Fotos von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei findet am Sonntag (28.05.2023) statt. Foto: Ali Unal/dpa

In der Türkei findet am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Staatschef Erdogan gilt als Favorit gegenüber Herausforderer Kilicdaroglu. Ein vorläufiges Ergebnis wird am Abend erwartet.

Bei der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen hatte Erdogan vor seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu gelegen, er verfehlte aber mit 49,5 Prozent der Stimmen knapp die nötige absolute Mehrheit. Der 74-jährige Kilicdaroglu, der Vorsitzende der sozialdemokratischen Republikanischen Volkspartei CHP, kam auf 44,9 Prozent.

Alle Entwicklungen der Stichwahl in der Türkei können sie im nachfolgenden Liveticker verfolgen: