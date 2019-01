Gesundheitsbelastung Stickoxid: Eine vergiftete Debatte Schmutzige Luft macht krank. Deshalb betrifft das Thema Stickoxid und Diesel alle. Wie aussagekräftig ist der Grenzwert?

Von Marion Koller

Merken

Mail an die Redaktion Ein Recht auf saubere Luft: Demonstranten in Ganzkörperanzügen protestieren in Stuttgart gegen Diesel-Abgase. Foto: Sebastian Gollnow/dpa, Sieber,

In Bayern zum Glück noch nicht notwendig: Ein Ungar hält sich eine Atemschutzmaske vors Gesicht. Foto: Zsolt Czegledi/dpa

Regensburg.Wenn Lena H. aus Tegernheim eine Viertelstunde lang spazieren gegangen ist, braucht sie eine Verschnaufpause. Lena (Name geändert) ist keine alte Dame, sondern eine 21-Jährige, die an Asthma leidet. An viel befahrenen Straßen bekommt sie noch schlechter Luft. Es kann so schlimm werden, dass die Elektrotechnik-Studentin nach ihrem Notfallspray greifen muss.

#### ########## ### ############# ### ######### ### #### ############, ####### #### #### #. ######### ####### ########## ### ####### #########, #### #### ######## ########### ############# ### #####, ### ### ### ### #### #########. „########## #### ### ### #### ########, ##### ### ### ###########“, #### ###.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### #### ###### ### ##########

### ###-######### ######### ### #### #######, #### ### ################## ### ################ ###### ### ########## ### ########## (###) ### ######### ##########. ### ###### ## ###### ######, ### ########## ########### ### ######### ############ ### ########### ### ################ (###), ### ## ######### ###, #### ### ################# ########## ### ##### ###########. ### ######## ########### ######, #### #### ###### ## ########### ### ######### ######### ###. ### ###########: ### ### ########### ######## ### ################# ## ####### #######. ###################### ####### ####### (###) #### #### #### ### #########-########. #### ##### ########## ########### ######.

#### #. ### ### ############ ######### ########## #### ############### ### ###################. ####### #### ### ### ######## ##. ######## ###### ## ### ########### #####. ### ###### #### #### ### ###### ####### #### ############ ############# ### ###########. „### ###### ## ### ########### ##### ### ### ######## ######“, #### ##. „### #### ##### ##### ########### ####### #########, ##### ##### ############## ##### ##### ######### ########### ###########.“ ## ##### ######, #### ### ############# ### ########### #### ###. #### ###### #### ######### ### ############## ### ########### ########## ## ### ######. „###### ######## ### #####, ######## ####- ### ################# ##### ##### ###############, ### ### ### ############# ########## ###. ### ################## ### ###########, ### #### ####### ####### ####, ######## ### #### #####“, #### ######### ######.

## ###### #### ### ### ############### ### ######### ############ ### ########### ### ########. ###### ###### ###### ####### ### ########### ##. ### ###### ## ###### ################## ####### ####: „############### ######### ###### ##########, ######### ### ### #######, ####### ######## ### ##########.“ ### ### ####### ### ########## ### ### ### ########################### (###) ########### ########## ### ####################### ## ###########. ### #### ### ######### ## ########## ### ########## #### (## ############). ########### ### ### ###-########## ### ######### ##########. #### ##### ########## ## ######## ###### ### ##### ############# – #### ##########.

##### ###### ############# ### #########-######### ### ########### ### ## ########## ### ########## ####

#### ### ############## ### ### ###-#####? ## ############### ## ###### ##### ##: „### ######### #### ######## ##################### ####### ##########, ### #### ############ ############### ### ############ ######### ### ###### ###########.“ ########### ##. ####### ######## ### ### ### ########## ### ## ###-####### #############. ### ########################### ###### #### ####### ### #################### ##### ######### ### ##### #### ########## ########, ## ### ######## ###### ############## ## ######## ### ### ################. „### #### ####### ## ######, ## ###### ### ######################### ## ######## ## #######“, #### ### #################. „### ###-########## ######## ### ############# ######### ### ### #######. ### ########, ##### ######### #### ## ######, ### ### ######## #######.“ #### ### #########-######### #### ########: „## #### #####, #### ### #### ####### ##### ####### ####### #######.“

### ######### ##########

####. ####### #######, ######## ## ### ############ ########## (###. ##########) ### ## ######### ### ###, ######### ### #######, ### ##### ### ###-######### ######, ### #############. „### ############### ########### ### ####### ###.“ ######### ### ### ### ### #########. ## ########### ##### ### ####################### ############: „####### ###### ##### ### ### ####, ## ###### ########## #############?“

### ###### ### ### ########## ### ############. #### ############ ############# ####### ## ########### ######## ## ### ######## ######### ##### ### ##################. ########## ###### ### ####### ## ### ##### ########## ############## ####. ######## ####### ##### ######## ## ####### #### ### ### ### ######## ### ########### ########## ## ########## ##### ######### ### #########. ## ### ###### ##### ########## ### ############# ######### ###. ### ### ########### ### ######## #### ### ##### #### ### ############### ### ## ########## ##### (## ##########). #### ######### ########### ### ### ## ## #####.

###################### ###### ####### (###) ##### #####, ### ######## ### ########## ###### ## ############. ### #### ### ####### ######### ### #########. ### ### #### ## ## ### #############, „### ### ### ########-############# ##### ######“. ### ######## ############ ### ########### ##### ######## ################ ### #### ## ##### ####### ##### ######### ########## ### #############. ############### #### #. #####: ##########, ####### ####, – ####, ### ### ######## ####. „########### ###### ### #################### ## ######.“

####### ########### ### ### ####### ##### ### ####.