Impfstoff von Imvanex Stiko empfiehlt Impfung gegen Affenpocken für Risikogruppen

Merken

Mail an die Redaktion Die Stiko empfiehlt für Risikogruppen nun eine Impfung gegen Affenpocken. −Symbolbild: afp

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat eine Impfung gegen Affenpocken für Risikogruppen empfohlen.

Dies betreffe Menschen nach einem engen körperlichen Kontakt zu Infizierten, Personal in Laboren mit ungeschütztem Kontakt zu Proben und homosexuelle Männer mit wechselnden Partnern, teilte die Stiko am Donnerstag in Berlin mit.







Für die Impfung stehe der in der EU zugelassene Pockenimpfstoff Imvanex zur Verfügung.

− afp