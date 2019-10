Parteien Strache beendet politische Karriere Nach dem Debakel der FPÖ bei der Parlamentswahl zieht sich Heinz-Christian Strache aus der Politik zurück.

Nach dem Debakel der FPÖ bei der Parlamentswahl in Österreich lässt Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache seine Mitgliedschaft bei den Rechtspopulisten ruhen. Foto: Helmut Fohringer/APA/dpa

Wien.Heinz-Christian Strache hat seine politische Karriere für beendet erklärt. Er strebe keine politischen Funktionen mehr an, sagte der frühere FPÖ-Chef. Nach der Niederlage seiner Partei bei der Bundestagswahl werde er außerdem seine Mitgliedschaft bei den Rechtspopulisten ruhen lassen. Das teilte der 50-Jährige am Dienstag in Wien mit.