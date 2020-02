Verbraucherschutz Streit um Abzocke bei Sparverträgen Verbraucherschützer warnen, bei Sparverträgen um Tausende Euro an Zinsen geprellt zu werden. Banken wehren die Vorwürfe ab.

Von Jana Wolf

Merken

Mail an die Redaktion Um Tausende Euro geprellt? Die Verbraucherzentralen warnen vor fehlerhaften Zinsberechnungen. Viele Sparkassen weisen die Vorwürfe zurück. Foto: Oliver Berg/dpa

Berlin.Geldanlagen sind Vertrauenssache. Wer sein Erspartes in die Hand einer Bank gibt, verlässt sich darauf, dass diese sorgsam damit umgeht und das Geld korrekt verzinst. Doch genau daran gibt es nun erhebliche Zweifel. Bei Sparkassen und anderen Kreditinstituten soll es zu Falschberechnungen gekommen sein – zulasten der Kunden. Es geht dabei um sogenannte Zinsanpassungsklauseln in Sparverträgen. Nach Ansicht von Verbraucherzentralen sind diese Klausen vielfach rechtswidrig und können dazu führen, dass Kunden um Tausende Euro an Nachzahlungen gebracht werden. Auch bei Sparkassen in der Oberpfalz und Niederbayern wurden die fehlerhaften Zins-Klauseln entdeckt.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

################### ########## ########## ########

### ################### ###### ##### ### ######. „### ##### #### #### ################ ## ########### #### ####### ### ### ### ####### ######### ##### ######## ##################### ## ### ######### ########“, #### ###### ######, ###### ### ######## ######################. ### ######## ########## ######## #### ###### ### ###### ### ### ######## ## ### ############ ######### ##### #### ###### „#### #########“.

### ####### ###### #### #### ### #### ###, ## ##### #### ####### ############ ######### ######. #### ## ######### ###### ##### ########## ##### ############## ##, #### ### ##### #### ############## ####. ######## ###### ### ### ############## ######### #### #### ##### #########, #### #### #### ############ ######### ####. „## ##### ####, #### ### ########## #### #### ############# ### ### ##### ####### ### ##### ##########, ### ### ##### ######### #####“, #### ######.

### ############ ######-########### ###### ####### ########### #### ### ########### ### ############ #################. #### ## ####### #### ########### ### ######. ### ###### ##### #### ########### ####, ###### ####-######## ## ######### ######## ######. ###: „#### ## ##### ################ ###### ###### ## ##### #### ######. ######## #### ###########.“

##### ########## ## ######### #### #########

### ### ######### ### ############ ### ### ################### ########### ######## ### ### ######### ######-########, ### ######### ## ######### ####, ### ######### ##########, ### ############## #######, ### ######### ############-#####, ### ######### ######### #### ### ### ######### ## ######### ########## ########. ## ##### ###### #### ## ## ### ########## „############# ########“.

#### ################### ###### #### ## ###### ### ##### ### ### ######### ######-######## ######## #######. ## ######## #### ### ################### ###### ## ########### #### #### #######. ### ##### ############ ########: ## ############ ##### ### ####### #### #### ## ###### ## ##### ## ### ###### ########## ######.

######### ######-######## ##### ### ######## ##

### ######### ######-######## ##### ###### ####### ##### ### #### ######. „### ############ ### ################### #### ####### ######### #### ###### ##### #######“, #### ### ##############-###### ##### ####.

### ################# ########### ###### ########, #### ################### ### ######### ####### ###### ################# ### ##### ############ ######## #####. ##### ############## ######## #### ## ### ##### ### ########### ### ######### ########## ### ###### ### ######### ### ### ##############. #### #### ## ##### ########## ##########, ####### ############ ### #################### ######## ###. #### ### ##########: ####### ### #################### ### ### ###### ### ###### ######, ##### ### ########## #### ### ###### ######## ## #####. ######## ### ###############.

„## ####### #### #### ####### ########### ## ##### ############# ############ ###### ### ###################“, #### ##### #### ### ### ######### ######-########.

## ############# #### ###### ########## ## #########

### ############## ####### ####### ### #########, #### ####### ### ######## ### „############# ########“, ### ##### ### ####### ############## ######## ###, ######### ######. „## ###### ########### ############### ######## ########“, #### ###### ########, ######## ### ##############. ####### ##### ####### #### ###### #### ############## ######## ### ## #### ##### ############## #########. „##### ### ######### ########## ### ################# ###### ### ###### #### #### ## ###### ####### #############“, #### ########.

#### ### ######### ## ######### ########## ##### ################### ##, ### ### ####### ############ ######## #####. ####### #####, ###### ### ######## #######################, ######## ### ### „#### ###### ##########“ ### ### ######################. „### ###### ###### ### ### ##########. ## ### ########### ######### ######### ###### ### ##### ######## #####“, #### #####. ## ### ######### ### ################### ###### ## #### ##### #######.

####### ###### #### #### ###### ########## ### ### ######### ######### ####. ##### ########### ##### ### ###### #######. „## #### ## #### ######## ### #### ######### ####### ###### ################ #######################, ### ## #### ################# ########### ######“, #### ##########.

######### #### #### ######### ### ######

#### ## #### ###### ####### ### ### ###### ####, #### #### ### ##### ### ######### ############## ##### ####### ### ###### ########## ######. ## ####### ### ######### ######## ### ############# ### ############################# (#####), ## ##### ####### ## ######, ###### ########## ## #############. „### ##### ### ########, #### ### ############### #### ########## ############ ####. ###, #### ### ##### #### ######## ## ### ###### ########## ### ############ ########### ############.“ ### ####### ##### #### ####### #### ##########, „####### ## ##############“, #### #######.

### ########## ## ### #####, ####### ############ ### ### ############ ###### ####, ### ########### #### ######. ####### ####### ### ### ## ### ################ ##### ########## ### ################### ############### ###. ### ######## #### ### ### ####### ########: ### ####### ################### ### #### ######################## ##### ### #####- ### ############## ####### ### ### ################### ### ### ################# ####### #########. ### ### ############## ##### #### ### ##### #############. ### ######## ### ########## ###### ########## ############# #####.

### ### ################### ###### #########

####### ####### #### ##### ######## ########, ##### ### #################### ### ########. ###### ###### ######### ######, ###### ### ######### ### ############# ##### ### #########, ### #### ### ############## ## ##############.

#### ### ### #### ########## ##### ####### ### ### #### ########, ####### ###### ##### ####### ###### ###: „##########, ### ######### ###########, ####### ######### ### ############## ############## ### #### ##### ### ### ### ############# ############### ##### ######, ### #### #### ######### ####### ###### ######.“