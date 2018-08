Soziales Streit um Familiengeld spitzt sich zu Arbeitsminister Hubertus Heil droht bayerischen Kommunen mit Rückforderungen. Markus Söder betont: „Wir zahlen aus.“

Mail an die Redaktion Bayern will von September an Eltern von Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr 250 Euro pro Monat und Kind zahlen. Foto: Marc Müller/dpa

Berlin.Der Streit zwischen der bayerischen Staatsregierung und dem Bundessozialministerium um das bayerische Familiengeld droht endgültig zu eskalieren. Das Ressort von Minister Hubertus Heil (SPD) will Geld, das in Bayern aus Heils Sicht zuviel an Bezieher von Hartz-IV-Leistungen gezahlt wird, von betroffenen bayerischen Kommunen zurückfordern, wie ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin ankündigte. „Wir sehen es so, dass es zwingend geboten ist, sich an Recht und Gesetz zu halten.“ Ungeachtet des Streits mit dem Bund hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zuletzt nochmals betont: „Wir zahlen aus.“

Verrechnung mit Hartz IV?

Bayern will von September an Eltern von Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr 250 Euro pro Monat und Kind zahlen. Der Streit geht darum, ob das Familiengeld auf Grundsicherung angerechnet wird, die Hartz-IV-Leistung also um 250 Euro gekürzt wird.

Der Bund sieht das als nötig an, damit bundesweit gleiches Recht gilt, wie eine Staatssekretärin Heils an Bayerns Sozialministerium schrieb. Auch die bevorstehende bayerische Landtagswahl rechtfertige nicht das Vorgehen der Staatsregierung, sagte der Ministeriumssprecher. Ausnahmeregeln – auf solche beruft sich Bayern bei seiner rechtlichen Argumentation – griffen nicht. Das Familiengeld sei „zwingend“ anzurechnen.

Jobcenter warnen

Die Jobcenter würden dies auch tun. Der Sprecher verwies aber auf die daneben existierenden zehn kommunalen Grundsicherungsträger unter Landesaufsicht. Ergebe sich bei einer Prüfung, dass es dort auf Weisung der bayerischen Staatsregierung zu Überzahlungen gekommen sei, werde das Bundessozialministerium das Geld von den Kommunen zurückfordern müssen. Er warnte zudem davor, dass Familien Gelder versprochen würden, die sie zurückzahlen müssten.

Kritik an der Staatsregierung kommt von der Schwandorfer SPD-Bundestagsabgeordneten Marianne Schieder. Jeder Familie mit Kindern sei mehr Geld zu gönnen. Doch mit dem bayerischen Familiengeld, das von Söder als ein Art Wahlkampfgeschenk offeriert worden sei, dürfe nicht geltendes Sozialrecht „mit Füßen getreten werden“. (dpa/rzw)

