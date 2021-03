Corona Streit um Schnelltests in Unternehmen Unternehmen sollen ihren Mitarbeitern einen Schnelltest pro Woche anbieten. Zumindest wünschen sich das die Regierungschefs.

Mail an die Redaktion Ein Mann träufelt eine Lösung auf eine Testkassette, die von Covid-19 verursachte Antigene nachweisen kann (gestellte Szene). Nach dem Beschluss von Bund und Ländern sollen bis Anfang April Corona-Testmöglichkeiten deutlich ausgeweitet werden. Jeder soll mindestens einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest machen können. Wer positiv getestet wird, muss sich isolieren und einen zuverlässigeren PCR-Test machen. Beide Tests sollen gratis sein. (Zu dpa: „Der neue Öffnungs-Fahrplan von Bund und Ländern“) +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Zacharie Scheurer/picture alliance/dpa

Berlin.Da waren die Regierungschefs von Bund und Ländern etwas zu voreilig: Bei ihrem jüngsten Treffen am Mittwochabend hatten sie beschlossen, es sei „erforderlich“, dass die Unternehmen ihren Beschäftigten künftig mindestens einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche anbieten. Bereits am Freitag wollten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie ihre Minister für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen die Details mit einigen der Spitzen von Arbeitgebern und Gewerkschaften in einer Videokonferenz besprechen. Aber der Termin platzte: Zu umstritten ist das Vorhaben – zwischen Politik und Wirtschaft, aber offenbar auch innerhalb der Unternehmen.

