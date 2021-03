Aussenansicht Streuobstwiesen haben Zukunft Die Äpfel ergeben hochwertigen Saft, aber der niedrige Mostpreis ruiniert den Markt. Ein Verein kämpft dagegen.

Martina Hörmann, Naturexpertin

Martina Hörmann ist Vorsitzende des Vereins Hochstamm Deutschland e.V. Foto: Gisela Mannweiler

Regensburg.Von der Wiese über die Flasche bis ins Glas. Der Streuobstapfel beschreitet auf seinem Weg bis zum Verbraucher einige Stationen. Auf dem meist hochstämmigen Baum wächst er heran, speichert die Süße des Sommers und viele wertvolle Inhaltsstoffe. Er bietet das gewisse Maß an Fruchtsäure, die einem Apfelsaft erst den runden Geschmack gibt. Daher ist der Streuobstapfel ein idealer Rohstoff für hochwertigen Saft. Sollten wir zumindest meinen. Aktuell kündigen aber Großkeltereien Bio-Mostobst-Verträge und bieten niedrigere Preise für den hochwertigen Rohstoff ihrer Säfte. Der Erzeuger zahlt nun auch noch die hohen Zertifizierungskosten für sein Bio-Obst selbst. Viele Streuobstbewirtschafter fragen sich, wohin sie ihr Mostobst bringen beziehungsweise ob sie überhaupt noch weitermachen.

Es gibt genug zum Jammern, wenn es um die Streuobstwelt geht: Wertschöpfungsketten fehlen genauso wie der Nachwuchs und vor allem auch die Wertschätzung für die Arbeit der Streuobstbewirtschafter. Die idyllische Streuobstwiese ist zwar immer noch ein Ort der Vielfalt, der alten Sorten und bunten Farben. Allerdings fehlt Streuobstbewirtschaftern in den meisten Fällen die wirtschaftliche Grundlage. „Niedriger Mostobstpreis ruiniert den Streuobstmarkt“: Diesen Grund nannten Streuobstbewirtschafter am häufigsten in einer Umfrage zu den Herausforderungen im Streuobstbau. Ziel sollte es sein, Streuobstwiesen und die Streuobstkultur weiterzuentwickeln und voneinander zu lernen.

Wir vom Verein Hochstamm Deutschland greifen die Herausforderungen der Bewirtschafter auf – und blicken trotz der schwierigen Ausgangslage positiv in die Zukunft. Um zu zeigen, wie besonders die Tradition rund um den Streuobstbau ist, arbeiten wir daran, dass die Streuobstkultur in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen wird. Mehr als 1,3 Millionen Menschen unterstützen das. Eine starke Rückendeckung aus der Gesellschaft bzw. vom einzelnen Verbraucher erhoffen wir uns auch für die schmackhaften Getränke, puren Früchte und weiteren leckeren Produkte aus der Streuobstwiese. Jeder trägt durch den Kauf zum Erhalt der Wiesen bei. Wir entwickeln hierfür ein bundesweites Markenzeichen. Es zeigt: Hier ist 100 Prozent Streuobst drin – und damit eine Menge Tradition, Artenvielfalt und Herzblut.