Aussenansicht Suche nach Alternativen zum BRT-System Der ÖPNV soll in Regensburg verbessert werden. Doch viele BRT-Alternativen wurden mit falschen Annahmen versehen.

Jan Maschek, ÖPNV-Experte

Regensburg.Im Juni 2018 entschieden sich alle Fraktionen des Regensburger Stadtrates einstimmig auf Grundlage einer durch Komobile durchgeführten Studie zum höherwertigen ÖPNV für die Einführung eines Stadtbahnsystems in Regensburg zur Bewältigung der Verkehrsprobleme der Stadt Regensburg. Das zur Alternative stehende BRT-System wurde zurecht verworfen. Im Wahlkampf tauchten aber viele, zum Teil mit fehlerhaften Annahmen versehene, Alternativen auf.

Fangen wir zunächst mit dem einfachen Teil, nämlich den Oberleitungsbussen, an. Oberleitungsbusse sind normale Stadtbusse oder normale Gelenkbusse mit einem Elektroantrieb, der seinen Strom aus einer Oberleitung bezieht.Elektromobilität ist auf jeden Fall ein Baustein, um die Luftqualität in Städten zu verbessern. Ein Oberleitungsbus kann auf allen Strecken verkehren, auf denen der Stadtbus bzw. der Gelenkbus als das optimalste Transportmittel ermittelt wurde. Hier sieht man in Städten wie Eberswalde oder Salzburg, wie das nahezu perfekt funktionieren kann. In Innsbruck hingegen wurde der Oberleitungsbus zwei Mal eingeführt, zwei Mal abgeschafft und letztlich durch eine Straßenbahn erfolgreich ersetzt, da er hier auf „schienenwürdigen“ innerstädtischen Strecken zum Einsatz kam, auf welchen bereits Stadtbusse nicht funktionierten.

Wenn man einen Oberleitungsbus aber als Lösung von Verkehrsproblemen zu Hilfe nehmen möchte, auf denen bereits Gelenkbusse und Stadtbusse nicht leistungsfähig genug waren, dann löst es die Verkehrsprobleme nicht, sondern kombiniert die gewisse Inflexibilität durch eine Oberleitung mit den Leistungsdefiziten von Stadtbussen auf schienenwürdigen Strecken. In einigen Städten dienen Seilbahnen als Ergänzung zum Verkehrsmix des ÖPNV. Hier darf man sich aber keine „Ski-Gondeln“ vorstellen, sondern das sind richtige Kabinenbahnen mit sehr vielen Plätzen – ähnlich der Wuppertaler Schwebebahn. Besonders geeignet sind solche Systeme für Städte in Hanglagen, in Tälern oder zur Überbrückung von Flüssen in Distanzen bis circa zwei Kilometer.

Als Ersatz für Stadtbahnen oder Straßenbahnen sind sie bisher nicht ins Feld geführt worden und sind dafür auch nur begrenzt tauglich, auf Grund der hier viel größeren, zu überbrückenden Distanzen.

