Gesundheit Südafrikas Präsident positiv getestet Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa befindet sich wegen Covid-19 in Behandlung. Bislang sei sein Krankheitsverlauf mild.

Mail an die Redaktion Cyril Ramaphosa, Präsident von Südafrika, bei der staatlichen Gedenkfeier für Südafrikas letzten Apartheid-Präsidenten Frederik Willem (FW) de Klerk. Foto: Lyu Tianran/XinHua/dpa

Kapstadt.Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das Präsidialamt teilte am Sonntag mit, dass Ramaphosa wegen leichter Covid-19-Symptome behandelt werde.

Die Infektion sei am Sonntag festgestellt worden. Ramaphosa habe sich unwohl gefühlt, nachdem er die staatliche Gedenkfeier für den kürzlich gestorbenen Ex-Präsidenten Frederik Willem de Klerk verlassen hatte.

Der 69-Jährige habe sich in Kapstadt in Selbstisolation begeben. Die Amtsgeschäfte übernehme in den kommenden Tagen sein Stellvertreter David Mabuza. Ramaphosa sei vollständig gegen Corona geimpft. (dpa)