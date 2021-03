Aussenansicht Syrien: Ein Krieg ohne Ende Fotograf Muhammed Muheisen reist seit Jahren durch Länder, um die Herausforderungen syrischer Flüchtlinge zu dokumentieren.

Muhammed Muheisen, Fotograf

Muhammed Muheisen

Seit Jahren reise ich durch viele Länder, um das tägliche Leben und die Herausforderungen syrischer Flüchtlinge – insbesondere der Kinder – zu dokumentieren. Mit diesen Porträts möchte ich den Kindern ein Gesicht geben. Für mich ist ein Bild nie nur ein Bild – es ist mehr. Es ist eine Geschichte, ein Zeugnis und eine Botschaft aus einem Teil der Welt an den anderen Teil der Welt. Durch meine Fotos werden diese Gesichter sichtbar.

2012 und 2013 fotografierte ich in Syrien, danach immer wieder in Flüchtlingslagern in Jordanien. 2015 stand ich mit meiner Kamera an den Ufern der griechischen Insel Lesbos. Ich reiste mit den Geflüchteten über die Balkanroute und dokumentierte, wie sie in Ländern Nordeuropas versuchten ein neues Zuhause zu finden. In jedem Bild steckt eine Seele. Niemand verlässt gerne seine Heimat, sein Zuhause, den Ort seiner Kindheit – es sei denn, er hat keine andere Wahl. Auch das versuche ich in meinen Bildern zu erzählen.

„Ich habe die Hoffnung durch ihre Augen gesehen und Hoffnung ist alles, was sie haben.“ Zahra ist eines dieser Kinder, die mir ans Herz gewachsen sind. Sie ist Teil meines Lebens, so wie ich ein Teil ihres Lebens bin. Ich traf Zahra Mahmoud zum ersten Mal 2015, kurz nachdem sie und ihre Familie vor dem Krieg in Syrien geflohen waren und in einer Zeltsiedlung in Jordanien Schutz gesucht hatten. Sie war traurig, still und die Narben des Krieges waren überall in ihrem Gesicht zu sehen. Ich wollte unbedingt ihre Geschichte mit der Welt teilen und es wurde zu meiner Mission, diese Geschichte am Leben zu erhalten. „Hoffnung ist alles, was wir haben. Wir sollten nie aufhören zu hoffen.“ Seitdem habe ich Zahra und ihre Familie mindestens einmal im Jahr besucht und vor meiner Kameralinse wachsen sehen.

Indem ich Kinder porträtiere, sind sie nicht mehr nur „der syrische Flüchtlingsjunge oder das syrische Flüchtlingsmädchen“, sondern sie stehen mit ihrem Namen und ihren Träumen für eines von unzähligen Schicksalen. Die Menschen, die ich fotografiere, haben Namen, Träume, Erinnerungen und Hoffnungen, und ich gebe mein Bestes, um ihre Geschichten der Welt zu erzählen. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf Kinder, weil ich glaube, dass Kinder die wahren, oftmals verborgenen Leidtragenden von Konflikten sind.