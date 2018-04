Konflikt Syrien: Ermittler kommen bald nach Duma Syrien verweigerte Chemiewaffen-Experten den Zutritt. Am Mittwoch sollen die Ermittlungen jedoch starten können.

Mail an die Redaktion Menschen stehen vor zerstörten Gebäuden in der Stadt Duma. Foto: dpa

Den Haag.Nach dem mutmaßlichen Giftgasanschlag in Syrien hat das Ermittlerteam der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) noch immer keinen Zugang zu dem betroffen Ort Duma. Die neun Experten waren am Samstag in Damaskus eingetroffen, bekamen aber zunächst keinen Zutritt zu dem Ort, an dem am 7. April möglicherweise Chemiewaffen eingesetzt worden waren. Ab Mittwoch soll der Weg jedoch frei sein. Das kündigte der russische Botschafter Alexander Schulgin am Montagabend in Den Haag an.

Großbritannien hatte Russland und Syrien bei einer Sondersitzung des Exekutivrates der OPCW vorgeworfen, die Ermittlungen zu blockieren. Das aber wies der russische Diplomat entschieden zurück. Er begründete die Verzögerung mit „Sicherheitsfragen“.Das bestätigte OPCW-Generaldirektor Ahmet Üzümcü gestern in Den Haag.

Die Experten sollen Spuren des Angriffs vom 7. April sichern und Zeugen befragen. Bei dem Luftangriff, bei dem möglicherweise Chlorgas eingesetzt wurde, sollen Dutzende Menschen getötet worden sein. Westliche Staaten machen Syrien dafür verantwortlich.

Der OPCW-Chef hatte die Diplomaten der 41 Staaten im Exekutivrat über den Fortgang des Einsatzes informiert. Syrische Behörden hätte den Experten angeboten, in der Zwischenzeit 22 Zeugen zu befragen, die nach Damaskus gebracht werden könnten, erklärte Üzümcü. Er hoffe, dass das Team „so schnell wie möglich“ nach Duma reisen könnte.

Russland wies die Vorwürfe Großbritanniens zurück. Sein Land werde alles tun, um die Untersuchung der OPCW zu unterstützen, sagte der russische Botschafter bei der OPCW, Alexander Schulgin, vor dem Exekutivrat der Organisation. Der Einsatz von Chemiewaffen sei aber eine Inszenierung des Westens, um den Militärschlag gegen Syrien vom vergangenen Wochenende zu rechtfertigen, sagte Schulgin.

Frankreich will in der Syrienkrise Russland, die westlichen UN-Veto-Mächte und zentrale regionale Akteure an einen Tisch bringen. Die Gruppe aus USA, Großbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien und Jordanien solle Verhandlungen mit dem Iran, Russland und der Türkei eröffnen, sagte Premierminister Édouard Philippe in der Pariser Nationalversammlung. „Wir müssen den internationalen Konsens zugunsten einer inklusiven politischen Lösung stärken“, forderte er.

Nach den westlichen Luftangriffen in Syrien hatte Frankreich neue diplomatische Initiativen angekündigt. Russland und der Iran stützen die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad. Gemeinsam mit der Türkei führen sie im kasachischen Astana Gespräche zum Syrienkonflikt, nach eigenen Angaben als Ergänzung zu den Genfer UN-Verhandlungen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte schon am Sonntagabend erklärt, er strebe Verhandlungen mit Moskau und Ankara an. (dpa)

