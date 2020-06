Aussenansicht Syrien ist kein sicherer Ort Am Samstag ist Weltflüchtlingstag. Der Geschäftsführer von arche noVa setzt sich für den Abschiebestopp ein.

Mathias Anderson

Der Autor ist Geschäftsführer von arche noVa – Initiative für Menschen in Not e.V.

Syrien.Ahmad hat seinen Bruder und dessen Kinder bei einem Luftangriff verloren. Seitdem ist der 45-Jährige auf der Flucht, aus Angst vor Bomben und Tod. Fateema hofft, dass sie nicht krank wird, damit sie sich die Medikamente und Arztkosten für ihren kleinen Sohn leisten kann, der bei einem Beschuss verletzt wurde und operiert werden muss. Ibrahim ist 64, ein Großvater, der einfach nur hofft, dass er es noch erleben kann, wieder in sein Heimatdorf zurückzukehren – selbst wenn dort nur noch Ruinen sind. Warum ich Ihnen von diesen Einzelschicksalen berichte? Weil wir oft vergessen, wie viele Menschen unfreiwillig ihr Zuhause verloren haben. Heute, am Weltflüchtlingstag, liegt die traurige Bilanz bei 79,5 Millionen Menschen. Bei einer so hohen Zahl verliere auch ich schnell die Vorstellungskraft, gerade weil es hierbei nicht um die Zahl, sondern auch immer um Einzelschicksale geht. Alle verschieden, aber vereint durch Verlust, Gewalt und Verfolgung.

Manche Familien sind schon seit Generationen auf der Flucht. In unseren Projektgebieten treffen wir jeden Tag Menschen wie Ibrahim, Fateema und Ahmad. Mit unserer Arbeit versuchen wir, das Leben der Geflüchteten ein bisschen menschenwürdiger zu machen – egal ob in Syrien, im Libanon oder im Irak. Überall leben Menschen in Zeltlagern, in provisorischen Camps oder notdürftigen Unterkünften. Überall ist es eng und überfüllt, es fehlt an den einfachsten Dingen wie Wasser, Lebensmitteln, Seife. Die Menschen haben Angst, gerade jetzt während der Corona-Pandemie. Wenn so etwas Grundlegendes, wie die Möglichkeit sich regelmäßig die Hände zu waschen, schon keine Selbstverständlichkeit ist, wie steht es dann mit einer Perspektive für die Zukunft? Die Hoffnung, sagt man, stirbt zuletzt. Aber wann genau ist dieser Zeitpunkt erreicht? Oder ist das schon vorbei?

Tagtäglich hören wir von unseren Kollegen im syrischen Idlib, wie gefährlich die Situation vor Ort ist. Syrien ist ein Land, in dem schwerste Menschenrechtsverletzungen verübt werden. Syrien ist kein sicherer Ort! Das sagen wir in aller Deutlichkeit und setzen uns für die Aufrechterhaltung des seit 2012 gültigen Abschiebestopps ein. Damit der Weltflüchtlingstag nicht nur ein Tag im Kalender ist, sondern ein Zeichen setzt – für eine friedliche Zukunft, in Syrien und überall.