London.Russland soll seine Kriegsführung in der Ukraine umorganisiert und einen neuen Kommandeur mit Syrien-Erfahrungen an deren Spitze gesetzt haben. Einem westlichen Regierungsvertreter zufolge wird die Militäroperation nun von dem General Alexander Dwornikow geleitet, der umfassende Kriegserfahrung aus Syrien hat. Er ist zuletzt Befehlshaber im südlichen Militärbezirk Russlands gewesen. Für seinen Einsatz im Syrien-Krieg wurde er 2016 von Präsident Wladimir Putin mit dem Heldenstatus ausgezeichnet. Offiziell wurde der Kommandowechsel von russischer Seite zunächst nicht bestätigt.

Nach seinem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar hat es Russland nicht geschafft, größere Städte wie die Hauptstadt Kiew einzunehmen. Wie Vertreter der US-Regierung mitteilten, hatte es offenbar keinen Kommandeur für alle in der Ukraine eingesetzten Truppen gegeben. Stattdessen wurden die Truppen wohl aus Moskau geführt, möglicherweise von Verteidigungsminister Sergei Shoigu, Generalstabschef General Valery Gerasimov oder gar von Präsident Wladimir Putin persönlich. Dieser Mangel an Führung könne zu der schlechten Performance der russischen Truppen beigetragen haben. Das berichtete die New York Times.

Zuletzt hat Russland sich in seinem Angriffskrieg vor allem auf die ostukrainische Donbass-Region fokussiert.