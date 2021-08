Expertenansicht Taliban auf absolutem Höhepunkt In Wendeseile haben die Islamisten Afghanistan erobert. Warum ging das überhaupt, und warum so schnell?

Peter Neumann, Politikwissenschaftler

Berlin.In den letzten Jahren war es still um die Taliban - wo waren sie?

Die Taliban waren immer im Land präsent und haben Teile des Landes weiter kontrolliert. Sie waren vor allem in den Bergen und auf dem Land aktiv. Anfang des Jahres hatten sie etwa ein Drittel des Landes unter ihrer Kontrolle. Viele Kämpfer hatten sich auch nach Pakistan zurückgezogen. Trotzdem haben sie weiterhin viele Einnahmequellen: Sie nehmen Steuern ein in den Gebieten, die sie kontrollieren. Aus dem Opiumhandel schlagen sie ebenfalls Profit, das machen aber viele in Afghanistan, inklusive Leute, die vom Westen unterstützt werden. Außerdem unterstützt auch die pakistanische Regierung die Taliban.

Haben sich die Taliban verändert?

Die Taliban versuchen, aus den Fehlern der 1990er-Jahre zu lernen. Damals wurden sie von Teilen der Bevölkerung sehr gehasst, weil sie zum Beispiel gegen religiöse Minderheiten vorgegangen sind. Das hat sich geändert. Sie geben sich versöhnlicher und wollen auch Mädchen erlauben, zur Schule zu gehen. Doch das bedeutet nicht, dass sich auch ihre Ideologie geändert hat. Sie sind jetzt aber bereit, zu deren Durchsetzung pragmatischer zu sein. Ich vermute, wir werden am ersten Tag nach der Machtübernahme keine Massenexekutionen sehen.

Sind die Taliban gemäßigter?

Solange westliche Medien und Regierungen genau nach Afghanistan schauen, werden sich die Taliban sehr gemäßigt geben und sich mit umstrittenen Aktionen zurückhalten. Aber wenn die internationale Aufmerksamkeit weg ist, könnten sich ideologischere Strömungen wieder durchsetzen. Der Kern der fundamentalistisch-islamistischen Taliban ist geblieben.

Bei einer Regierungsübernahme zeigt sich dann dieser Kern?

Es gibt innerhalb der Taliban verschiedene Strömungen, und derzeit ist völlig unklar, wer sich bei einer Regierungsübernahme durchsetzen wird: Einerseits gibt es die diplomatischeren Vertreter, die gerade in Doha verhandeln. Andererseits gibt es aber auch einige junge Kommandeure, die sehr ideologisch geprägt sind und keine Kompromisse möchten. Welche dieser Strömungen wirklich das Sagen hat und ob man überhaupt von einer Organisation sprechen kann, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Davon wird später auch abhängen, wie die Taliban das Land regieren werden.

Ist ein Dialog möglich?

Wir dürfen uns keine großen Hoffnungen auf einen Dialog machen. Die Taliban sind militärisch sehr stark und haben sich gute Beziehungen aufgebaut, etwa zu Pakistan, China und dem Iran. Die Frage ist auch: Worüber sollen wir mit den Taliban sprechen? Die wissen ganz genau, dass der Westen so schnell nicht zurückkommt. Der Westen hat mit dem Rückzug seiner Truppen sein wichtigstes und einziges Druckmittel verloren. Die Taliban haben ihr Ziel erreicht, die stärksten Militärmächte auf der Welt zu vertreiben. Sie sind auf ihrem absoluten, triumphalen Höhepunkt. Weshalb sollten sie jetzt verhandeln wollen? (rnd)