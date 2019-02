Sicherheitskonferenz Tausende demonstrieren friedlich Mit bunten Fahnen, Plakaten, Sprechchören und Trommeln: Tausende protestieren in München gegen die Sicherheitskonferenz.

Angelika Warmuth und Valentin Gensch

Demonstranten protestieren gegen die Münchner Sicherheitskonferenz.

Eine Frau als Friedensengel nimmt an der Demonstration des Aktionsbündnisses gegen die Münchner Sicherheitskonferenz teil.

München.Mit bunten Fahnen, Plakaten, Sprechchören und Trommelmusik haben in München Tausende Menschen friedlich gegen die Sicherheitskonferenz demonstriert. Am Karlsplatz in der Innenstadt versammelten sich nach Einschätzung der Polizei am frühen Samstagnachmittag rund 1500 Menschen. Ein Sprecher der Veranstalter nannte mindestens 6500 Teilnehmer. Eine Demonstration sollte anschließend rund um das Hotel ziehen, in dem Spitzenpolitiker und Fachleute aus aller Welt tagten. Eine Menschenkette sollte vom Karlsplatz zum zentralen Marienplatz gebildet werden.

Ein Aktionsbündnis linker Gruppierungen hatte zu dem Protest aufgerufen und im Vorfeld rund 4000 Teilnehmer erwartet. Wegen der Proteste waren zahlreiche Straßen in Münchens Innenstadt gesperrt. Der Polizeisprecher bezeichnete die Verkehrslage als „außergewöhnlich ruhig“. Rund 3000 Polizisten waren wegen der Sicherheitskonferenz und den Aktionen der Gegner im Stadtgebiet im Einsatz.

