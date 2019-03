Wahlen Thai-Wahl: Armee-Partei stärkste Kraft Bei der ersten Parlamentswahl seit dem Militärputsch erhielt Phalang Pracharat nach offiziellen Angaben die meisten Stimmen.

Mail an die Redaktion Bei Thailands Parlamentswahl ist die Armee-Partei Phalang Pracharat (PPRP) nach offiziellen Angaben stärkste politische Kraft geworden. Foto: Sakchai Lalit/AP

Bangkok.Für die Partei von Premierminister Prayut Chan-o-cha stimmten am vergangenen Sonntag 8,4 Millionen Wähler, wie die staatliche Wahlkommission nach Auszählung aller Stimmen am Donnerstag mitteilte. Die größte Partei der demokratischen Opposition, Pheu Thai, bekam 7,9 Millionen Stimmen. Zur Verteilung der 500 Sitze im Repräsentantenhaus äußerte sich die vom Militär eingesetzte Kommission nicht.

Damit ist weiterhin offen, wer in Bangkok künftig die Regierung bilden kann, das Lager der Militärs oder die demokratische Opposition. Die Wahl wird von Betrugsvorwürfen überschattet.

2,1 Millionen Stimmen für ungültig erklärt

Die Mitteilung der Kommission kam für viele überraschend. Ursprünglich hatte sie die Bekanntgabe neuer Zahlen erst für Freitag angekündigt. Mehr als 2,1 Millionen Stimmen wurden für ungültig erklärt. Insgesamt waren etwa 51 Millionen Thailänder wahlberechtigt.

In dem südostasiatischen Königreich regiert seit einem Putsch 2014 das Militär. Der damalige Putschgeneral Prayut will als Premierminister im Amt bleiben. Durch ein geändertes Wahlrecht und eine neue Verfassung war er bei der Wahl klar im Vorteil. Insgesamt sieben Parteien der demokratischen Opposition hatten sich am Mittwoch jedoch zu einer Allianz gegen die Militärs zusammengeschlossen. Allerdings haben die Militärs bei der Entscheidung über den künftigen Regierungschefs bereits 250 Stimmen aus dem Senat sicher.

