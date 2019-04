Umwelt Thunberg ruft Papst zum Mitmachen auf Bei einer Generalaudienz durfte die Klimaaktivistin dem Papst die Hand schütteln und einige Sätze mit ihm sprechen.

Merken

Mail an die Redaktion Greta Thunberg und Papst Franziskus bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz. Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa

Rom.Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom getroffen. Die 16-Jährige hielt dem Pontifex bei der kurzen Begegnung nach der Generalaudienz am Mittwoch einen Zettel mit einer Aufforderung zum Klima-Streik entgegen („Join the Climate Strike“). Die beiden gaben sich die Hand. Was sie sich sagten, blieb zunächst unklar.

Thunberg wurde von ihrem Vater begleitet

Thunberg hatte die Generalaudienz mit ihrem Vater Svante Thunberg verfolgt. Ein Regenschirm schützte sie vor der Sonne. Mit dem Zug war Thunberg am Mittwoch in der italienischen Hauptstadt eingetroffen. Dort stehen unter anderem ein Besuch im Senat und ein Schulstreik an. Dieser ist für Freitag geplant. Karfreitag ist in Italien kein Feiertag.

Die junge Schwedin ist für ihre Schulstreiks bekanntgeworden, die mittlerweile Menschen in der ganzen Welt inspiriert haben, freitags auf die Straße zu gehen.

Der Pontifex veröffentlichte 2015 mit „Laudato Si“ eine Enzyklika zu Umweltfragen. Er kritisiert Leugner des Klimawandels immer wieder. Eine für Herbst geplante Reise führt den Papst in Länder, die stark vom Klimawandel bedroht sind: Mosambik, Madagaskar und Mauritius.

Weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier