Tiere im Klimastress

In vielen Entwicklungsländern lebt die ländliche Bevölkerung mit und von ihren Tieren. Ob es den Menschen gut geht, hängt stark vom Wohl ihrer Ziegen, Rinder und Esel ab. Doch diese Einheit von Mensch und Tier ist vor dem Hintergrund zunehmender Extremwettereignisse gefährdet. Immer längere Dürreperioden zehren an den Kräften der Tiere. Die Leistungen, die ihren Besitzern die Existenz sichern, können sie ohne genug Futter und Wasser kaum erbringen. Wenn doch der Regen kommt, sind die Niederschläge inzwischen oft so massiv, dass schwere Überflutungen folgen. Das stehende Wasser führt bei den Tieren wiederum zu Nahrungsknappheit. Hinzu kommt das Risiko, sich mit Krankheiten anzustecken, das bei Dürre und Flut gleichermaßen steigt.

Um die Tiere vor solch leidvollen Folgen zu bewahren, sind umfassende Schutzmaßnahmen notwendig. Als Tierschutzorganisation, die vorwiegend in Entwicklungs- und Schwellenländern tätig ist, beobachten wir leider immer wieder, dass es an Kapazitäten zur Tiernothilfe bei Naturkatastrophen mangelt. Zu den Gründen zählen knappe Staatsbudgets, fehlendes oder ungeschultes Personal, aber auch unklare Zuständigkeiten. Die Tiernothilfe wird daher oft an Nicht-Regierungsorganisationen aus dem Tierschutzbereich abgegeben. Tausende Tiere werden so gerettet, doch mit besserer staatlicher Organisation könnten es noch viele mehr sein. Die Aufgaben der Tiernothilfe bei Katastrophen sind anspruchsvoll und erfordern eine gut durchdachte Einbettung in landesweite Notfallpläne. Es gilt vorab zu klären, wer im Katastrophenfall verantwortlich ist für die Tierrettung, welches Personal hinzugezogen und wie der Erfolg der Maßnahmen später ausgewertet wird. Nur dann sind die Helfer in der Lage, bei Naturkatastrophen für möglichst viele Tiere Zugang zu Futter und sauberem Trinkwasser zu schaffen, Unterstände zu bauen, gegen gefährliche Krankheiten zu impfen und kranke und verletzte Tiere zu behandeln.

In der deutschen Entwicklungspolitik ist dieses Thema leider noch nicht ausreichend angekommen, obgleich Deutschland zu den wichtigsten Geldgebern für internationale Katastrophenprävention zählt. Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise plädieren wir dafür, dass sich das schnellstmöglich ändert.