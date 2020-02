Meinung Tiermärkte als Virenherde Das Coronavirus mit Ursprung in China zeigt: Wildtiermärkte müssen dauerhaft schließen, meint unser Autor Christoph May

Christoph May, Tierschützer

Merken

Mail an die Redaktion Christoph May ist Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft in Berlin.

Das Coronavirus zeigt: Wildtiermärkte müssen dauerhaft schließen – aus gesundheitlichen, aber auch aus Tierschutzgründen. Als mutmaßlicher Ursprungsort des neuen Coronavirus hat der Tiermarkt in Wuhan in den vergangenen Wochen unrühmliche Bekanntheit erlangt. Aufnahmen von dort aus dem Dezember zeigen lebende Wildtiere, die in Mini-Käfigen für den menschlichen Verzehr angeboten werden, darunter Waschbären, Stachelschweine, Schlangen, Vögel und sogar ein kleiner Hirsch. Ein Alptraum für Gesundheitsexperten, denn wo viele Tiere unterschiedlicher Arten auf engem Raum zusammenkommen, droht die Gefahr neuer Krankheitsausbrüche.

Für Tierschützer sind diese Märkte ebenso Orte grausamer Geschehnisse, was am Umgang mit den Tieren liegt. Die Tortur der Wildtiere beginnt oft schon lange, bevor sie die Märkte erreichen. Jagdmethoden wie beispielsweise der Einsatz von Schlingfallen treffen Wildtiere wahllos und setzen sie großem Leid aus. Wenn die gefangenen Tiere unter gesetzlichem Schutz stehen, folgt meist ein verdeckter, ebenso quälender Transport zum Beispiel in Kofferräumen. Erreichen die Tiere die Märkte lebend, werden sie dort eng zusammengepfercht und unkontrolliert geschlachtet. Diese Umstände allein könnten die Schließung der Märkte rechtfertigen. Doch aktuell war es der Ausbruch des Coronavirus, der die chinesische Regierung dazu veranlasste, ein temporäres Verkaufsverbot von Wildtieren im Land zu erlassen.

Als Welttierschutzgesellschaft befürworten wir diese Entscheidung. Unser Appell ist jedoch, dass dieses Verbot dauerhaft fortgeführt werden muss. Es darf sich nicht der Fehler wiederholen, der 2002 bei der SARS-Pandemie gemacht wurde. Dort schlossen die Märkte zunächst, öffneten aber wenige Monate später wieder, als die Vehemenz der Krankheit nachgelassen hatte. Ein dauerhaftes Verkaufsverbot für Wildtiermärkte würde Menschen, Tiere und Umwelt gleichermaßen schützen. Allerdings bedarf es auch umfassender Informationsarbeit, damit die Nachfrage nach Wildtierprodukten in Staaten wie China oder Vietnam dauerhaft nachlässt. Aus unserer Bildungsarbeit in asiatischen Ländern wie Vietnam und Kambodscha wissen wir: Nachhaltig sind die Tiere nur zu schützen, wenn wir Einsicht und Umdenken bei den Menschen erreichen.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.