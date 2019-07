Aussenansicht Tierquälerei muss geächtet werden Tierschützer deckten Quälereien in einem Milchviehbetrieb im Allgäu auf. Der Fall zeigt: Es braucht verstärkt Kontrollen.

Beate Fischer, Tierschützerin

Merken

Mail an die Redaktion Beate Fischer ist bei der Erna-Graff-Stiftung für Tierschutz für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Kaum jemand konnte in den letzten Tagen über die schrecklichen Bilder aus einem Allgäuer Milchbetrieb hinwegsehen, die in vielen Medien veröffentlicht und in den sozialen Netzwerken geteilt wurden.

Der Vorfall löste bundesweite Empörung aus und wirft viele Fragen auf. Wie konnte ein Betrieb dieser Größenordnung offenbar schon lange solche Methoden anwenden und sie jedes Mal rechtzeitig zumindest so notdürftig vertuschen, dass kein Grund für drastische Konsequenzen vorlag, wenn Kontrollen ins Haus standen?

Entwicklung und Folgen werden mit Spannung erwartet

Wieso sind Veterinäre und Behörden den vielfachen Hinweisen nicht umgehend nachgegangen, obwohl der Verdacht eines Straftatbestandes augenscheinlich bereits seit längerer Zeit im Raum stand? All das gilt es jetzt aufzuklären, und nicht nur Tierschützer erwarten mit Spannung die weitere Entwicklung und die Folgen dieser investigativen Berichterstattung basierend auf Material der Soko Tierschutz.

Aufgrund des immensen Medienechos liegt ein erheblicher Druck auf den Behörden, nicht zuletzt weil es wieder private Ermittler waren, deren hartnäckige Recherchen zur Offenlegung dieser katastrophalen Zustände führten, und nicht etwa die offiziellen Kontrollorgane eingegriffen haben.

Vorfall mit Strahlkraft

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Causa ist die Strahlkraft, die sie womöglich hat. Der aufgeklärte Bürger ahnt, dass es sich bei Endres & Sohn nicht um einen Einzelfall handelt, zumal wir ähnliche Bilder schon öfter gesehen haben. Wir müssen vermuten, dass es in nicht wenigen deutschen Betrieben zu solchen brutalen und tierschutzwidrigen Handlungen kommt – ein jeder Bauer, der sich jetzt an seine eigene Nase greift, fühlt sich hoffentlich nicht mehr so sicher und geschützt in seinem Tun wie bisher.

Um diesen Effekt fühlbar zu machen, müssen die Konsequenzen für den überführten Tierquäler öffentlich und schmerzhaft sein. Zu hoffen bleibt außerdem, dass diese Geschichte den „normalen Verbraucher“ zu mehr Verantwortungsbewusstsein in seinem Konsumverhalten animiert. Es passiert nebenan, nicht nur im bayrischen Allgäu, sondern auch in anderen Bundesländern.

Mehr Transparenz, verstärkte und gründliche Kontrollen und verpflichtende Haltungsnormen für Nutztiere sind notwendig – ein freiwilliges Tierwohllabel wird bei Missständen dieser Art keine Abhilfe schaffen.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

Weitere Außenansichten lesen Sie hier