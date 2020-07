Aussenansicht Tiertransporte kontrollieren Entsetzliche Zustände bei Langzeittiertransporten: Es muss ein europaweites Verbot von Lieferungen in Drittstaaten geben.

Karlheinz Seidl, Tierrechtler

Regensburg.Sie sind längst bekannt, die entsetzlichen Zustände bei Langzeittiertransporten, vor allem in die EU-Drittstaaten. Zahlreiche Proteste, aber noch immer kein Ende in Sicht: Mangelhafte Versorgung der Tiere während der langen Fahrt, kranke Tiere ohne Hilfe, schlimme Verletzungen an Weichteilen, eingeklemmte Hufe, totgetrampelte Leidensgenossen, gebrochene Beine, Ausfall von Klimaanlagen im Hochsommer, Bewegungsunfähigkeit aufgrund zu hoher Ladedichten, keine zeitlichen Begrenzungen bei Transporten außerhalb Deutschlands, brutale Zustände bei Entladungen am Zielort ... Und die Kontrollen? Fehlanzeige, nur bei etwa einem Prozent aller Transporte, auch nur in Deutschland.

Tagelange Tiertransporte

Alljährlich gehen vier Millionen lebender Tiere über tausende Kilometer in den Nahen Osten nach Ägypten, in den Libanon und in die Türkei. Auch tagelange Transporte nach Osteuropa gebe es: Jungkühe, meist zur Schlachtung, aber nicht selten deklariert als „Zuchttiere“ gingen nach Usbekistan und Kasachstan, Tiere die an diesen Zielorten „entladen“, oft mit mangelhafter Betäubung getötet bzw. geschächtet werden. Hinzu kommen weitere tagelange Tiertransporte von 200 Millionen Jungkälbern quer durch die EU, von Litauen bis Spanien.

Geändert hat sich bisher trotz zahlreicher Versprechungen und Diskussionen bisher kaum etwas. Deutschland ist Fleischexportland, und Lebendtransporte bringen mehr Profit.

Mindeststandards werden ignoriert

Gemäß dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom April 2015 müssten eigentlich Mindeststandards der EU-Tiertransportverordnung auch außerhalb der EU bei Transporten in Drittländer eingehalten werden. Bisher aber hat man diesen Vorschriften in diesen Ländern nicht die mindeste Beachtung geschenkt.

Anlässlich der nun begonnen deutschen EU-Ratspräsidentschaft ist Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner nun aufgefordert, endlich die Gelegenheit zu ergreifen und sich für ein europaweites Verbot von Transporten in Drittstaaten einzusetzen sowie für eine Begrenzung der Transporte auf acht Stunden in allen EU-Mitgliedsstaaten. Nach jahrzehntelangen Protesten gegen diese Zustände ist es mit einem weiteren fragwürdigen Kuschel-Tierwohllabel zur Beruhigung der Öffentlichkeit und Vernebelung der Bestimmungen nicht mehr getan. Gefordert werden jetzt endgültig eindeutige Verbote und mehr Kontrollen.

