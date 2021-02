Aussenansicht Tiertransporte sind grausam Rinder werden wie bloße Produkte behandelt, die möglichst billig in weit entfernte Drittstaaten gekarrt werden.

Daniela Schneider

Tierschützerin Daniela Schneider

Die morgige Bundesratsdebatte zum bundesweiten Transportverbot ist ein Novum – und längst überfällig. Transport wird als „Raumüberbrückung von Gütern mithilfe von Transportmitteln“ definiert. Was aber, wenn die „Güter“ Lebewesen mit Schmerzempfinden und Gefühlen sind? Rinder werden wie bloße Produkte behandelt, die möglichst billig in weit entfernte Drittstaaten wie Eritrea oder Algerien gekarrt werden. Auf den teils über 300 Stunden währenden Torturen sind Durst, Hitze oder Kälte an der Tagesordnung. Danach werden die Tiere meist grausam und ohne Betäubung geschlachtet.

Die Verantwortung für die Transporte schiebt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vollständig den Bundesländern zu. Formal mag das richtig sein, doch trotz vieler Bemühungen der Länder werden noch immer Transporte in tierschutzrechtliche Hochrisikoländer genehmigt. Hinzu kommt eine Rechtsunsicherheit, da einige Gerichte diese Genehmigungen bestätigen, andere hingegen diesen widersprechen. NRW und Hessen verlangen jetzt Klarheit von der Bundesregierung und fordern die Prüfung eines Exportverbots von Rindern in bestimmte Drittstaaten, wie z. B. Marokko oder den Libanon. Die Abstimmung zu diesem Antrag ist morgen im Bundesrat.

„Vier Pfoten“ begrüßt diesen Vorstoß. Die Bundesregierung hätte ein Verbot längst selbst prüfen müssen, übt sich aber lieber in Verantwortungsflucht. Statt ein Land wie Bayern zu stützen, das schon eine Liste mit tierschutzrechtlichen Risikostaaten vorgelegt hat, schützt die Bundesministerin durch ihre Laissez-Faire-Einstellung die Bundesländer und Behörden, die weiter skrupellos abfertigen. Bis im schwerfälligen Berliner Politikbetrieb eine Entscheidung zum bundesweiten Stopp gefallen ist, müssen die Länder einheitlich vorgehen und alle Transporte, die gegen die Tierschutzbestimmungen verstoßen, klar ablehnen.

Die traurige Wahrheit ist aber: Selbst bei einem bundesweiten Verbot werden skrupellose Akteure weiter über andere EU-Staaten abfertigen. Deshalb braucht es außerdem einen EU-weiten Stopp, eine Transportbegrenzung auf acht Stunden und langfristig eine Alternative: den Transport von Fleisch und Zuchtsamen.

Die Ministerin kann dies nur angehen, wenn sie nach ihrer Politik der schönen Worte nun wirklich aktiv zur Tat schreitet.