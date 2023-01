Zwei Tote, fünf Verletzte Todesopfer der Messerattacke im Zug sind 16-Jährige und 19-Jähriger

Bei den Todesopfern der Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg am Mittwoch handelt es sich um eine 16 Jahre alte Jugendliche und einen 19 Jahre alten Mann.

Das sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag in Kiel. Bei dem mutmaßlichen Angreifer handelt es sich um einen staatenlosen Palästinenser, wie sie bereits am Vortag mitteilte.







Der Täter habe die Menschen in dem noch fahrenden Zug angegriffen. Zur Zahl der Verletzten hatte es zunächst unterschiedliche Angaben gegeben. Auch war in mehreren Medienberichten von lebensgefährlich Verletzten die Rede. Das Motiv des mutmaßlichen Täters war zunächst unklar.

− dpa