Aussenansicht Transparenz beim Impfen In Deutschland laufen die Corona-Impfungen auf Hochtouren. Eine Ärzteinitiative richtet einen Appell an die Bundesregierung.

Manja Dannenberg,

Regensburg.Deutschland unternimmt derzeit intensive Anstrengungen, um Logistik und Personal für die Covid-19-Impfung vorzuhalten. Die Ärzteinitiative MEZIS wendet sich hierzu mit einem Appell an die Entscheidungstragenden in Politik, den Gesundheits- und Zulassungsbehörden sowie den Ärztinnen und Ärzten. MEZIS mahnt die Bundesregierung zu einer kontinuierlichen, sorgfältigen Beurteilung und Abwägung des Nutzens, der Risiken und Kosten über den gesamten Prozess der geplanten massenhaften Impfung mit einem neuartigen Impfstoff. Wir fordern die Verantwortlichen dazu auf, für ein Klima zu sorgen, in dem jeder und jedem Einzelnen eine fundierte und objektive Entscheidung für oder gegen eine Impfung erhält. Eine „Impfpflicht durch die Hintertür“ muss durch die Bundesregierung ausgeschlossen werden.

MEZIS erwartet, dass die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) trotz des immensen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Drucks ihrer großen Verantwortung als Zulassungsbehörden gerecht werden und der Arzneimittelsicherheit auch bei der Eindämmung der Covid-19-Pandemie oberste Priorität einräumen. Wir begrüßen die geforderte kontinuierliche und sehr kritische Überwachung der Impfstoffanwendung. Diese Aufgabe sollte nach unserer Auffassung das für diesen Zweck geschaffene, neutrale Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) übernehmen, das auch den Bürgern evidenzbasierte, ausgewogene und industrie-unabhängige Informationen zur Impfung bereitstellen kann. Wir fordern die pharmazeutische Industrie zur uneingeschränkten Transparenz auf.

MEZIS erwartet, dass allen zuständigen Behörden und Gremien umfassende und unverzügliche Einsicht in alle Studiendaten gewährt wird, damit sie eine fundierte Empfehlung zum Einsatz des Impfstoffs, zu Risiken und Kontraindikationen erarbeiten können. Die ärztlichen Kollegen und das medizinische Fachpersonal in den Kliniken, Praxen und Impfzentren, die mit den Impfungen beauftragt werden, fordern wir dazu auf, ihre Patienten angesichts der noch vielen offenen Fragen sorgfältig aufzuklären und gewissenhaft Nebenwirkungen zu erfassen und den zuständigen Stellen zu melden.